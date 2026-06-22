La Germania si trova a dover affrontare un duro colpo in vista del prosieguo dei Mondiali: il difensore Nico Schlotterbeck è costretto a dire addio al torneo a causa di un grave infortunio alla caviglia sinistra. La notizia, comunicata ufficialmente dalla Federazione calcistica tedesca, segna la fine anticipata dell'avventura mondiale per uno dei pilastri difensivi della nazionale.

L'infortunio e le sue gravi conseguenze

L'incidente che ha messo fuori gioco Schlotterbeck si è verificato durante la partita vinta per due a uno dalla Germania contro la Costa d’Avorio.

Il difensore ha subito una lesione ai legamenti della caviglia sinistra al tredicesimo minuto di gioco, in seguito a uno scontro con Amad Diallo. Nonostante il dolore, il calciatore è rimasto in campo fino al termine del primo tempo, venendo poi sostituito da Antonio Rüdiger.

Gli esami medici successivi hanno purtroppo confermato la gravità dell’infortunio, rivelando una rottura dei legamenti dell’articolazione sinistra. Questa diagnosi esclude definitivamente il ventiseienne centrale del Borussia Dortmund dal prosieguo del torneo e lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Schlotterbeck era un titolare fisso nella formazione tedesca, affiancando Tah al centro della difesa, e aveva già lasciato il segno in questo Mondiale segnando il suo primo gol in nazionale nella partita d’esordio contro Curaçao, contribuendo alla vittoria per sette a uno.

Il commento del commissario tecnico e il futuro della squadra

Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto, sottolineando l'importanza del giocatore per la squadra: “Ci mancherà molto Schlotterbeck in campo. Questo Mondiale avrebbe potuto essere il suo”. Nagelsmann ha inoltre aggiunto: “Schlotti ci mancherà in campo come difensore di spicco e ottimo organizzatore. Abbiamo cercato di incoraggiarlo”.

Nonostante la pesante assenza del suo difensore, la Germania ha già dimostrato la sua forza, ottenendo la qualificazione ai sedicesimi di finale. La squadra affronterà ora l’Ecuador nella terza partita del girone, con la consapevolezza di dover fare a meno di un elemento fondamentale.

Tuttavia, Nagelsmann ha anche evidenziato un aspetto positivo: “È una buona notizia che resterà con la squadra, perché anche fuori dal campo ha un’influenza importante”. La sua presenza, seppur non sul terreno di gioco, continuerà a essere un punto di riferimento per i compagni.