Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Mateus Fernandes sarebbe pronto a lasciare il West Ham dopo la retrocessione degli Hammers in Championship. Una notizia che avrebbe immediatamente attirato l’attenzione di diversi club europei e non solo, fra cui Juventus e Inter. La Roma nel frattempo, vorrebbe fare un salto di qualità sulle fasce, sacrificando un pezzo della propria rosa come Soulé per prendere un potenziale campione, Mason Greenwood.

Fernandes verso l’addio: Juve e Inter seguono il portoghese

La retrocessione del West Ham potrebbe rappresentare un punto di svolta per il futuro di Mateus Fernandes. Il centrocampista portoghese avrebbe manifestato la volontà di misurarsi nuovamente ad alti livelli e questa prospettiva avrebbe acceso l’interesse di numerose società. Tra queste ci sarebbero anche Juventus e Inter, pronte a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione.

La concorrenza però sarebbe di altissimo livello. Sempre secondo Konur, sul portoghese avrebbero acceso i riflettori anche club come Manchester United, Chelsea e PSG, segnale evidente di quanto sia cresciuta la considerazione attorno al giocatore. Non a caso in origine il West Ham avrebbe fissato una valutazione vicina ai 50 milioni di euro per lui, una somma che con il cambio di categoria del club potrebbe però subire un drastico taglio.

Roma, rivoluzione sulle fasce: Soulé può finanziare il colpo Greenwood

Intanto a Roma prende forma una possibile strategia di mercato molto ambiziosa. Con Gian Piero Gasperini sempre più centrale nel progetto e Tony D’Amico ormai vicino a diventare il nuovo direttore sportivo giallorosso, il club starebbe studiando interventi sugli esterni.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su YouTube, la Roma sarebbe pronta a valutare offerte importanti per Matias Soulé, esterno argentino che avrebbe estimatori soprattutto in Premier League. L’obiettivo sarebbe quello di generare risorse da reinvestire immediatamente sul mercato e uno dei nomi individuati per rinforzare il reparto offensivo sarebbe Mason Greenwood, in uscita dal Marsiglia e valutato intorno ai 40 milioni di euro. Una possibile operazione che confermerebbe la volontà dei giallorossi di cambiare passo e costruire una squadra sempre più su misura per il calcio di Gasperini.