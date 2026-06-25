Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha condiviso la sua visione sulla Coppa del Mondo 2026, esprimendo un profondo rammarico per l'assenza della nazionale italiana. A margine della manifestazione ExpoAid, tenutasi al palacongressi di Rimini, Abodi ha descritto la sua percezione dei prossimi Mondiali come "una dimensione struggente, mancando l'azzurro".

Interrogato su quale squadra potesse rappresentare un modello di ispirazione per il futuro, il ministro ha suggerito una combinazione peculiare: "Se dovessi immedesimarmi in qualcuno o in qualcosa, io direi un misto, nella loro differenza, tra Brasile e Marocco".

Questa affermazione sottolinea la ricerca di un equilibrio tra diverse filosofie calcistiche.

Abodi ha poi approfondito l'impatto emotivo derivante dall'esclusione dell'Italia: "Quest'anno la delusione per l'assenza dell'Italia purtroppo incide nella passionalità con la quale si vede una partita", ha spiegato. Ha tuttavia ribadito che "fermo restando che il bel calcio si apprezza a prescindere". Il ministro ha espresso una chiara preferenza per un gioco basato su autenticità e talento, dichiarando: "A me piace, più che il bel calcio fisico, il bel calcio giocato, quello giocato con una familiarità e una passione nei confronti del pallone che si manifesta anche con il talento, non soltanto gli schemi e non solo la fisicità".

Il modello tra tecnica e passione

Le parole di Abodi mettono in luce il desiderio di trarre insegnamento da due realtà calcistiche distinte. Il Brasile è universalmente riconosciuto per la sua ricca tradizione di tecnica sopraffina e gioco spettacolare, mentre il Marocco ha saputo distinguersi negli ultimi anni per la sua organizzazione tattica e il notevole spirito di squadra. Il ministro invita così a guardare oltre il mero risultato, valorizzando la qualità intrinseca del gioco e la profonda passione che il calcio è capace di generare, anche in assenza della propria nazionale di riferimento.

L'assenza dell'Italia ai Mondiali 2026

L'esclusione dell'Italia dalla Coppa del Mondo 2026 rimane un tema di grande rilevanza per l'intero movimento calcistico nazionale e per la vasta platea di tifosi.

In questa edizione, l'attenzione degli appassionati si è inevitabilmente spostata su altre nazionali. Tra queste, il Marocco ha continuato a raccogliere ampi consensi per il suo percorso sorprendente e il suo stile di gioco accattivante. La delusione per l'eliminazione di altre squadre, come la Turchia, ha ulteriormente alimentato il tifo per le formazioni rivelazione, confermando come il calcio sia uno sport in grado di offrire costantemente nuove narrazioni e motivi di interesse, anche quando mancano i protagonisti abituali.