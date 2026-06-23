Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Yotube dando un'importante notizia di calciomercato: "C'é stato l'incontro con l'agente Lucci e sicuramente c'é sia la volontà dell'Inter di chiudere sia l'intenzione dell'Atalanta di trovare una soluzione con i nerazzurri. Il meeting però non ha permesso alle parti di trovare una soluzione e quindi Palestra-Inter a oggi non è una soluzione che si chiuderà nelle prossime ore. Il calciatore in mattinata ha ancora manifestato la sua preferenza nei confronti della Beneamata ma nel pomeriggio c'é stato blitz del Chelsea per entrare nell'operazione.

Non è una sorpresa per me, visto che i Blues erano stati quelli più presenti sul calciatore, che piace sia alla dirigenza che a Xabi Alonso. Il Chelsea, sapendo che Palestra preferirebbe l'Inter, si è quindi interfacciata direttamente con l'Atalanta, facendogli capire di essere disposta a superare l'offerta da 45 milioni più 5 di bonus presentata da Marotta. La società inglese infatti è disposta a sfondare il muro dei 50 per avvicinarsi ai 60 e offrire quasi il doppio dello stipendio di quello che prenderebbe all'Inter al calciatore".

Romano: 'Il Chelsea ci ha provato anche per Wesley ma per Gasp è intoccabile'

Ancora Romano: "Il Chelsea non si è fermato alle trattative con l'Atalanta per Palestra ma è andato oltre e ha chiesto informazioni per un calciatore che la scorsa stagione ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra, ovvero Wesley della Roma.

Da quello che risulta, i giallorossi non sarebbero intenzionati a cedere il brasiliano, al contrario dell'Atalanta che ha già scelto di vendere Palestra. Gasperini ha infatti alzato un muro rispetto la possibilità di lasciar andare il fluidificante, visto che lo considera un calciatore fondamentale e la stessa cosa l'ha pensata il neo direttore sportivo Tony D'Amico. Quindi la Roma non ha fatto proprio il prezzo per Wesley, visto che lo vuole trattenere, cosi come va detto che nella testa di Palestra l'Inter è ancora la prima scelta. Poi le trattative vanno chiuse fra le società e questo resta un passaggio fondamentale".

Chelsea scatenato: chieste informazioni anche per Ramon del Como

Romano ha poi concluso: "Infine il Chelsea ha chiesto informazioni anche per Jacobo Ramon, difensore centrale che il Como ritiene fondamentale.

Quello dello spagnolo resta però uno dei 5 nomi monitorati per la difesa dai Blues e bisognerà capire cosa vorrà fare il Real Madrid, che detiene una clausola di recompra per il calciatore e una percentuale sulla futura rivendita in caso non lo riprendesse".