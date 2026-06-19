Un grave infortunio ha scosso la partita dei Mondiali tra Canada e Qatar, disputata nella cornice dello stadio di Vancouver. Il protagonista dell'episodio è stato Ismael Kone, il centrocampista canadese in forza al Sassuolo, costretto a lasciare il campo in barella dopo un violento scontro di gioco.

L'incidente si è verificato al 52° minuto di gioco, quando il Canada conduceva già per tre reti a zero. Kone è rimasto a terra in seguito a un duro contrasto con il giocatore qatariota Madibo. La veemenza dello scontro ha portato all'espulsione diretta di Madibo, lasciando il Qatar in inferiorità numerica e aggravando ulteriormente la situazione per la squadra avversaria.

La scena sul terreno di gioco è stata di grande impatto emotivo. I compagni di squadra di Ismael Kone hanno mostrato evidente preoccupazione e sgomento: molti di loro si sono portati le mani nei capelli, mentre altri non sono riusciti a trattenere le lacrime, testimonianza della gravità della situazione e del forte legame all'interno del gruppo. Il soccorso medico è intervenuto prontamente e il giocatore è stato trasportato fuori dal campo in barella, tra gli applausi commossi del pubblico di Vancouver, un gesto di solidarietà e incoraggiamento per il giovane atleta.

Il trionfo del Canada e le espulsioni del Qatar

Nonostante il grave infortunio di Kone, la partita ha continuato a svilupparsi con un netto predominio del Canada, che ha saputo imporsi sul Qatar con un risultato finale di sei a zero.

La formazione qatariota ha dovuto affrontare una parte significativa dell'incontro in doppia inferiorità numerica, a causa delle due espulsioni subite, inclusa quella di Madibo per il fallo su Kone. Il tecnico canadese Jesse Marsch ha commentato questa vittoria storica, definendola "un momento fondamentale per il calcio canadese", sottolineando l'importanza di questo successo per lo sviluppo del movimento calcistico nazionale.

La prima vittoria ai Mondiali e la tripletta di Jonathan David

Al di là dell'amarezza per l'infortunio di Ismael Kone, la sfida contro il Qatar ha rappresentato un traguardo epocale per la nazionale del Canada. La squadra ha infatti conquistato la sua prima vittoria in una fase finale dei Mondiali, un risultato che rimarrà impresso nella storia sportiva del paese.

Protagonista assoluto di questa memorabile giornata è stato l'attaccante Jonathan David, autore di una tripletta che ha sigillato in modo decisivo il successo canadese. La prestazione corale della squadra, capace di reagire e di esprimere un gioco convincente nonostante l'uscita forzata del compagno, è stata celebrata come un chiaro segnale di crescita e di raggiunta maturità per il calcio del Canada, proiettando la nazionale verso nuove ambizioni nel panorama calcistico internazionale.