Il Crotone ha archiviato l’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027 tra diverse difficoltà e ora è chiamato a definire rapidamente la programmazione sportiva. Il club rossoblù sarà inserito nel Girone C di Lega Pro, un torneo competitivo che impone scelte chiare e tempestive. Il primo nodo riguarda la guida tecnica, elemento decisivo per costruire la nuova stagione.

Crotone allenatore: Longo in bilico, Banchieri tra i candidati

Il contratto di Emilio Longo scade il 30 giugno dopo due stagioni e la permanenza non è certa, nonostante rapporti ancora positivi con la società.

L’allenatore è seguito anche dal Foggia, fattore che apre scenari di separazione. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Crotone starebbe valutando diversi profili per la panchina. Tra i nomi emersi c’è quello di Simone Banchieri, ex Novara e Vis Pesaro, apprezzato per il lavoro con i giovani in Serie C.

Calciomercato Crotone: prima mossa ufficiale, riscattato Veltri

Solo dopo la scelta dell’allenatore il Crotone interverrà in modo deciso sul mercato estivo. Nel frattempo la società ha già effettuato una mossa concreta: il riscatto del difensore Angelo Veltri dal Picerno. Il centrale, arrivato a gennaio dalla Leonessa, diventa così un tesserato a titolo definitivo. Un segnale di continuità in attesa delle decisioni chiave che disegneranno il nuovo progetto tecnico.

Le altre possibili operazioni degli squali

In uscita il Crotone potrebbe ricevere offerte per l'attaccante Guido Gomez: la punta nelle scorse settimane è stata accostata prima al Bari e poi alla Salernitana. Il club campano starebbe comunque seguendo dal Crotone anche il profilo del terzino Mattina Novella. Per il centrale di difesa Niccolò Cocetta sarebbero emersi interessamenti da parte di Pescara e Avellino. Il Crotone potrebbe invece seguire il fantasista dell'Ancona, Matteo Attasi.

Crotone e Cosenza: uno stadio per due

La novità del nuovo anno potrebbe però arrivare da pochi km di distanza: il Cosenza ha richiesto l'Ezio Scida come stadio alternativo per presentare l'iscrizione al campionato e, in caso di indisponibilità del San Vito - Marulla, i Lupi saranno costretti a giocare a Crotone.