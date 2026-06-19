Il Canada travolge il Qatar con un netto 6-0 nella sfida del Gruppo B dei mondiali 2026 disputata a Vancouver. Protagonista assoluto Jonathan David, autore di una tripletta con le reti segnate al 28', al 45+3' e al 90+1'. A completare il successo canadese ci hanno pensato Cyle Larin al 16', Saliba al 63' e Shaffelburg al 74'.

La partita è stata però segnata da un episodio drammatico: al 52', con il Canada già avanti 3-0, il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné ha riportato un grave infortunio in seguito a un violento scontro con il qatariota Madibo.

L'intervento è apparso subito molto serio e il giocatore è stato trasportato fuori dal campo in barella. Madibo è stato espulso per l'episodio.

Momenti di grande apprensione tra i canadesi, con diversi compagni di squadra visibilmente scossi e in lacrime durante i soccorsi. Koné ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dagli applausi del pubblico presente allo stadio di Vancouver.

Il Qatar ha chiuso la gara in nove uomini a causa di due espulsioni, senza riuscire a contrastare la netta superiorità della formazione nordamericana.