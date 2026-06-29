Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Rai Marco Conterio, Lloyd Kelly potrebbe lasciare la Juventus già in questa sessione estiva, con sirene concrete provenienti dalla Spagna e dall’Inghilterra, dove il Leeds avrebbe manifestato un interesse reale per il difensore inglese. Nel frattempo, in Serie A si accende anche la corsa a Mattia Liberali, mentre l’Inter continua a monitorare con attenzione il portiere della Roma Mile Svilar.

Juventus, tra possibili addii e movimenti in entrata mirati

La posizione di Lloyd Kelly resta dunque tutta da definire.

Il difensore inglese, arrivato con aspettative importanti, potrebbe essere sacrificato qualora arrivassero offerte ritenute congrue. La Juventus, pur non avendo l’obbligo di registrare plusvalenze entro domani, starebbe comunque valutando con attenzione ogni proposta in arrivo prima del 30, soprattutto per quei giocatori che non rientrano pienamente nei piani tecnici futuri. Il Leeds, in particolare, sarebbe pronto a inserirsi con decisione, mentre dalla Spagna restano attivi alcuni sondaggi esplorativi.

Sempre secondo Conterio, attenzione anche al nome di Mattia Liberali, talento seguito da diversi club italiani. Il Como sarebbe in forte pressing sul giocatore, che ha una clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro legata al Catanzaro.

Sulle sue tracce restano vigili anche Sassuolo e Fiorentina, pronte a inserirsi in un’asta che potrebbe accendersi rapidamente nelle prossime settimane.

Inter, idea Svilar per il futuro: si complica la pista Roma

Sul fronte Inter, a tenere banco è invece il possibile dialogo aperto con la Roma. L’opinionista Fabio Ravezzani, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha sottolineato come i nerazzurri abbiano avviato un filo diretto con il club giallorosso, monitorando con grande attenzione il profilo di Mile Svilar. Il portiere serbo, reduce da due stagioni di altissimo livello e premiato come miglior estremo difensore della Serie A, sarebbe considerato un possibile obiettivo per il futuro della porta interista.

Secondo quanto riportato da Bergomi, l’idea di Marotta sarebbe quella di prendere un titolare fra i pali, senza lasciare al giovane Josep Martinez l’intera responsabilità del ruolo. L’operazione, tuttavia, appare tutt’altro che semplice: la Roma, forte della qualificazione in Champions League, non avrebbe intenzione di privarsi dei propri elementi chiave se non di fronte a offerte molto elevate. Per Svilar si parla infatti di una valutazione vicina ai 50 milioni di euro, cifra che rende la trattativa complessa ma non impossibile, soprattutto se l’Inter decidesse di investire in maniera importante sul nuovo numero uno del futuro.