La Juventus continua a lavorare su più tavoli in vista delle prossime settimane di mercato. Se da un lato i bianconeri sembrano intenzionati a rinforzare la difesa con Jhon Lucumí, dall'altro si registra una brusca frenata nella trattativa che avrebbe potuto portare Fabio Miretti al Bologna. Nel frattempo il Milan valuta nuovi profili per il centro della retroguardia, mentre il Napoli starebbe accelerando per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo trequartista.

Miretti-Bologna in stand-by, ma il dialogo per Lucumí resta aperto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, le negoziazioni tra Juventus e Bologna per Fabio Miretti si sarebbero completamente arenate.

Una situazione che, almeno per il momento, allontanerebbe il centrocampista bianconero dal progetto rossoblù, lasciando in sospeso un'operazione che sembrava poter entrare nel vivo nelle scorse settimane.

La frenata per il mediano potrebbe avere conseguenze anche per altre piste: Juventus e Bologna, infatti, sarebbero in dialogo per Jhon Lucumí, centrale difensivo che continua a essere uno dei principali obiettivi individuati da Luciano Spalletti per rinforzare il reparto arretrato bianconero. Qualora salasse Miretti, anche l'operazione per il colombiano potrebbe slittare o addirittura fermarsi definitivamente. Questo perché, proprio Miretti sarebbe potuto essere una valida opzione per far abbassare la richiesta di 28 milioni di euro fatta dal Bologna per Lucumi.

Diomande entra nei radar del Milan, il Napoli muove i primi passi per Muci

In casa Milan prosegue invece la ricerca del profilo ideale per rafforzare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome nuovo sarebbe quello di Ousmane Diomande, centrale classe 2003 dello Sporting Lisbona. Difensore destro di piede e alto un metro e novanta, l'ivoriano rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita a Ruben Amorim, che conosce molto bene il giocatore avendolo allenato in Portogallo. Lo Sporting, però, non sarebbe disposto a fare sconti e valuterebbe il proprio difensore intorno ai 40 milioni di euro, una cifra sensibilmente superiore rispetto ai circa 25 milioni richiesti dal Benfica per Antonio Silva, altro profilo seguito dai rossoneri.

Sul fronte Napoli, infine, arriverebbero segnali concreti per Ernest Muci.

Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Sparnelli, il club partenopeo avrebbe già formalizzato una prima offerta da 16 milioni di euro al Besiktas per assicurarsi il trequartista albanese. Un passo che confermerebbe la volontà della dirigenza azzurra di regalare ad Allegri un nuovo elemento offensivo, ma che dovrà essere certificato dai fatti.