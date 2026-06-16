Il Lens ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo l'addio di Pierre Sage, approdato in Premier League sulla panchina del Crystal Palace, il club francese ha affidato la guida tecnica al tedesco Dino Toppmoeller, chiamato a proseguire il percorso di crescita della squadra dopo una stagione ricca di successi.

Toppmoeller alla guida del Lens

Dino Toppmoeller è il nuovo allenatore del Lens, formazione di Ligue 1 che ha recentemente salutato Pierre Sage, trasferitosi in Inghilterra per allenare il Crystal Palace.

Classe 1980, Toppmoeller ha costruito gran parte della sua carriera come collaboratore di Julian Nagelsmann, affiancandolo prima al Lipsia e successivamente al Bayern Monaco.

In seguito ha guidato l'Eintracht Francoforte per due stagioni, fino all'esonero arrivato lo scorso gennaio.

Per il tecnico tedesco si tratta di una sfida importante: sotto la gestione di Sage, infatti, il Lens ha conquistato la prima Coppa di Francia della sua storia e ha chiuso il campionato al secondo posto, risultati che hanno alzato notevolmente le aspettative dell'ambiente.

La scelta della dirigenza per la Champions League

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, dopo l'esonero da parte dell'Eintracht Francoforte, Toppmoeller era diventato il candidato principale del direttore sportivo Jean-Louis Leca e della dirigenza del Lens per raccogliere l'eredità di Pierre Sage, destinato all'esperienza inglese.

Tra i nomi valutati era circolato anche quello di Olivier Pantaloni, ma le trattative con l'allenatore del Lorient non sono andate a buon fine. Alla fine il club ha preferito il profilo del tecnico tedesco, ritenuto più adatto ad affrontare gli impegni della prossima stagione, che vedrà il Lens protagonista anche in Champions League.

Toppmoeller diventa così il primo allenatore tedesco nella storia del club e avrà il compito di conquistare la fiducia dei tifosi, mantenendo il Lens ai vertici del calcio francese ed europeo.