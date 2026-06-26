L'Olanda ha archiviato con determinazione la pratica Tunisia, imponendosi con un netto 3-1 e assicurandosi così il primo posto nel Girone F dei Mondiali. Questa vittoria proietta gli Orange verso un incrocio insidioso con il Marocco nei sedicesimi di finale, una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo del torneo.

Una Partenza Fulminea e il Doppio Vantaggio

La partita, disputata a Kansas City, ha preso una piega decisiva già nei primi minuti, con l'Olanda che ha mostrato subito la sua superiorità. Al terzo minuto, un cross insidioso di Dumfries è stato sfortunatamente deviato nella propria porta dal capitano tunisino Skhiri, regalando il vantaggio agli Orange.

La reazione non si è fatta attendere e, appena quattro minuti più tardi, al settimo, Brobbey ha raddoppiato con un opportunistico tap-in sugli sviluppi di un calcio piazzato ben orchestrato, siglando il suo terzo gol personale in questa edizione del torneo.

La Reazione Tunisina e la Chiusura Olandese

In avvio di ripresa, la Tunisia ha tentato di rientrare in partita. Mastouri è riuscito ad accorciare le distanze con un preciso colpo di testa, riaccendendo brevemente le speranze per la sua squadra. Tuttavia, l'Olanda ha ristabilito rapidamente le gerarchie in campo: otto minuti più tardi, van Hecke ha riportato il doppio vantaggio con un altro colpo di testa, favorito da una deviazione decisiva di Slimane.

Nonostante una pioggia torrenziale che ha reso il campo pesante, l'azione olandese non si è fermata, culminando con la chiusura del girone con un impressionante bilancio di dieci reti segnate in sole tre partite.

Le Parole del CT Koeman in Vista del Marocco

Il commissario tecnico olandese, Ronald Koeman, ha subito richiamato l'attenzione della sua squadra sul prossimo avversario, il Marocco. Con la qualificazione in tasca, l'attenzione è ora tutta rivolta ai sedicesimi di finale. Koeman ha ammonito: «Dobbiamo prima prepararci per il Marocco perché sarà una partita importante». Ha poi descritto i Leoni dell’Atlante come «una buona squadra, con molta qualità, e può segnare con facilità», sottolineando la necessità di affrontare la sfida con la massima concentrazione e preparazione.

Il Bilancio Amaro della Tunisia

Per la Tunisia, questo Mondiale si è rivelato un'esperienza da dimenticare. Il bilancio finale è estremamente negativo: solo due reti segnate e ben dieci subite, una delle peggiori prestazioni nella storia della competizione. La squadra ha concluso il girone F a zero punti, con una differenza reti di -10. Il tecnico Hervé Renard non ha nascosto la sua profonda delusione al termine della gara. «Non eravamo al livello di questo Mondiale, questo è chiaro», ha dichiarato. «Non c’è discussione. È un grande torneo con squadre molto forti, soprattutto in questo girone. E ora la federazione tunisina deve sedersi e analizzare tutto», ha concluso, evidenziando la necessità di una seria riflessione sul futuro.

Il prossimo appuntamento per l'Olanda, i sedicesimi di finale contro il Marocco, è già fissato per il 30 giugno e si disputerà nella città di Monterrey.