Entra nel vivo l'estate del Crotone che inizia a voltare pagina in vista della prossima stagione. Già ufficializzata l'iscrizione al torneo 2026-2027, così come l'addio alla panchina rossoblù del tecnico Emilio Longo arrivata, in una nota del club, nella giornata del 25 giugno. Tanti nomi per la successione ma la pista più calda potrebbe a Leandro Greco.

Crotone, panchina libera: c'è Leandro Greco

Sembrano scemare le possibilità di un arrivo di Aniello Parise e Ivan Monachella, il Crotone potrebbe puntare sulla linea giovane ma non troppo. Il nome di Leandro Greco sembra interessare, con la possibilità di sposare una scommessa Comune: un anno di contratto e poi si vedrà.

Il Crotone, salutato Emilio Longo, dovrà provare a limitare i danni in questa stagione. Pochi soldi in tasca, tante idee da tramutare in lavoro concreto. Ci saranno cessioni inevitabili, tutte da valutare col bilancio in mano e insieme al nuovo allenatore.

Una squadra giovane ma competitiva

La linea verde non vorrà dire squadra debole. Già in passato il Crotone ha sposato questa linea, con successo. Se ci sarà possibilità di fare cassa con qualche plusvalenza la società non si tirerà indietro per potare a casa qualche elemento utile alla causa. L'amministrazione giudiziaria alla quale è soggetta la società non aiuta, per questo motivo bisognerà anche fare i conti su situazioni extracalcistiche.

Una situazione complicata ma dalla quale in Crotone, anche in passato, ha saputo reagire e risollevarsi.

Prime voci di calciomercato estivo

Nei giorni scorsi la società ha esercitato il riscatto di Angelo Veltri e Antonino Musso, rispettivamente da Picerno e Torres, ma le trattative potrebbero subire una svolta nei prossimi giorni. In particolare sembra percorribile una trattativa con la Salernitana per la sessione del terzino Mattia Novella, gradito ai campani. Al momento non ci sarebbero novità o avanzamenti su una cessione dello stesso Antonino Musso alla Reggiana, che cerca rinforzi in attacco ma senza spese folli. Stesso capitolo per alcuni calciatori rossoblù: da Gallo e Gomez passando per Di Pasquale, accostato a Foggia e Salernitana.