Prime voci di calciomercato estivo in Serie C, con alcune possibili operazioni che potrebbero venire imbastite sull'asse Crotone-Salerno. La Salernitana starebbe cercando rinforzi sulla trequarti offensiva, zona ritenuta fondamentale dal DS Faggiano. Tra i nomi emersi nella lista, secondo OttoPagine.It, ci sarebbero anche due calciatori in forza al Crotone: Enrico Piovanello, arrivato dalla Juve Stabia ma soprattutto Marco Zunno di proprietà degli squali.

Crotone: Piovanello e Zunno corteggiati dalla Salernitana

Il futuro di Enrico Piovanello rimane da decifrare: il calciatore è arrivato al Crotone con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Juve Stabia, una clausola legata però al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Difficile comprendere se gli stessi siano stati raggiunti vista la stagione dai due volti del calciatore: un girone d'andata da protagonista, un ritorno da quasi spettatore. Discorso diverso per Marco Zunno: l'esterno offensivo è di proprietà del Crotone che lo ha acquistato in estate dalla Cremonese e vanta con gli squali un contratto biennale, con opzione fino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Salernitana, occhi rivolti anche su Novella

La squadra campana non potrebbe fermarsi ai due attaccanti già citati. Già nei giorni scorsi il profilo dell'esterno difensivo Mattia Novella è stato accostato alla Salernitana. Il club campano potrebbe poi valutare anche un possibile ritorno su calciatore già seguito nelle scorse sessioni di calciomercato: l'attaccante Guido Gomez. Per Mattia Novella alla Salernitana si tratterebbe di un ritorno, avendo già giocato con la squadra oggi del tecnico Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone.

Crotone, le altre trattative

Sul fronte dell'allenatore il Crotone ha ufficializzato il 25 giugno l'addio consensuale con il tecnico Emilio Longo dopo due stagioni. Nelle prossime ore la società sarà chiamata a fare una scelta e affidare il gruppo ad un nuovo tecnico. L'allenatore che sembrerebbe interessare maggiormente gli squali, secondo i rumors, è Leandro Greco, con un recente passato anche da calciatore.