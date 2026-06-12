Il commissario tecnico del Marocco, Mohamed Ouahbi, ha espresso con fermezza l'orgoglio e la determinazione della sua squadra in vista dell'attesissima partita contro il Brasile, valida per la fase a gironi della Coppa del Mondo. Alla vigilia dell'incontro, Ouahbi ha dichiarato: "Sono orgoglioso di rappresentare il Paese. Sentiamo il supporto di tutti i tifosi. Tutti i giocatori sono pronti. Non c’è paura, credo che ci sia del rispetto nei nostri confronti e questo rispetto che ci portano mi piace". Il tecnico ha concluso con ottimismo: "Sarà un’ottima partita".

La nazionale marocchina si appresta ad affrontare questa sfida con grande entusiasmo e senza timori reverenziali, pur essendo pienamente consapevole della forza dell'avversario e delle proprie indubbie qualità. "Non c’è paura", ha ribadito Ouahbi, evidenziando come la squadra percepisca la grande responsabilità e il sostegno di un intero Paese. L'allenatore ha voluto rimarcare la compattezza del gruppo e l'eccellente preparazione dei suoi giocatori, pronti a misurarsi con una delle nazionali più titolate e blasonate a livello mondiale.

Il rispetto per il Brasile e la fiducia nel gruppo marocchino

In vista della gara, Ouahbi ha tenuto a sottolineare il profondo rispetto per la selezione brasiliana, una squadra guidata da un tecnico di livello mondiale e composta da atleti di altissima qualità.

"Il Brasile è un team e un Paese che respira il gioco, per cominciare. Ogni volta che si parla di Coppa del Mondo, il Brasile viene in mente. Hanno giocatori molto buoni, che generano grandi aspettative in un Paese molto emotivo e appassionato per il calcio. Come ho detto, il Brasile non è cambiato, il Brasile continua a essere il Brasile. Le persone possono dire quello che vogliono, il Brasile continua a essere il Brasile. Hanno giocatori di qualità top, un tecnico di livello mondiale. Sarà una partita enorme", ha affermato Ouahbi, riconoscendo la statura dell'avversario.

Nonostante la riconosciuta difficoltà dell'impegno, il CT marocchino ha enfatizzato l'importanza cruciale di credere fermamente nelle proprie possibilità: "Dobbiamo credere anche in noi stessi.

Il Marocco è qui, conta e intende dimostrarlo in campo per molti anni. Siamo concentrati e molto fiduciosi, ma anche molto umili perché affronteremo un gigante". Questo equilibrio tra umiltà e fiducia caratterizza l'approccio della squadra.

Concentrazione e determinazione per la sfida mondiale

Ouahbi ha chiarito che la squadra è pienamente pronta a dimostrare il proprio valore e ad affrontare l'incontro con la massima concentrazione, senza distrazioni. "Non mentirò, resterò nella mia bolla. Non mi distrarrò, sarò davvero concentrato su ciò che dobbiamo fare, sui nostri obiettivi, il nostro piano di gioco e su come vogliamo provare a giocare contro il Brasile". Il tecnico ha inoltre rammentato l'intensa emozione provata nell'ultima partita disputata contro la Norvegia, evidenziando quanto il supporto dei tifosi sia stato un elemento fondamentale e propulsivo per la squadra.

Il Marocco, reduce da una prestazione sorprendente nella precedente edizione della Coppa del Mondo e ancora imbattuto sotto la guida di Ouahbi, si appresta ad affrontare questa gara con la chiara volontà di confermare i notevoli progressi compiuti e di dimostrare il proprio valore anche contro una delle squadre favorite del torneo. L'obiettivo è lasciare un segno indelebile sul palcoscenico mondiale.