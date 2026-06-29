Il celebre attore statunitense e premio Oscar Matt Damon ha rivelato che nella sua casa la figura di Lionel Messi è considerata più importante della sua. La dichiarazione, rilasciata durante un'intervista in occasione dei Mondiali, ha evidenziato la profonda passione dell'artista per la nazionale argentina, una passione nata dal legame con la moglie, la produttrice argentina Luciana Barroso.

Damon ha spiegato come l'amore per il calcio e per l'Argentina sia un pilastro della sua vita familiare. Nella sua abitazione, la bandiera albiceleste è centrale e il tifo durante i Mondiali è interamente dedicato alla squadra di Lionel Messi.

"A casa mia Messi è la cosa più importante, più importante di me", ha confessato l'attore, sottolineando il ruolo preminente che il campione argentino e il calcio hanno assunto nella sua quotidianità. Ha ricordato come la famiglia della moglie lo abbia introdotto alla cultura calcistica argentina, portandolo a seguire le partite dei Boca Juniors, cementando il suo affetto per lo sport e il Paese.

La frase virale che ha unito Damon e i tifosi argentini

La dichiarazione di Matt Damon, "Messi è più importante di me", è rapidamente diventata virale, conquistando il cuore dei tifosi argentini. Pronunciata con ironia e affetto durante un'intervista televisiva, mentre promuoveva un nuovo film con l'attore colombiano John Leguizamo, la frase ha rafforzato il legame tra la star di Hollywood e il pubblico sudamericano.

Damon ha confermato la sua devozione, rivelando che nella sua casa la bandiera argentina e quella di Messi sono ben visibili, aggiungendo con un sorriso: "Più importante che io, sì", tra le risate degli intervistatori.

Durante la stessa conversazione, Damon ha anche offerto uno spaccato della sua visione sul tifo durante la Coppa del Mondo. Pur ribadendo: "Argentina è la mia squadra", ha mostrato flessibilità, aggiungendo: "ma oggi tifo Colombia, perché il mio amico qui è colombiano e in questa partita faccio il tifo per la Colombia". Questa affermazione, alternando spagnolo e inglese, si riferiva a un incontro tra Colombia e Portogallo, dimostrando come l'amicizia possa influenzare le sue preferenze calcistiche senza intaccare la sua lealtà principale.

Un'affinità profonda con la cultura e il calcio argentino

Il rapporto di Matt Damon con l'Argentina trascende il tifo calcistico, configurandosi come un'autentica affinità culturale. Sposato con Luciana Barroso dal 2003, l'attore ha manifestato in numerose occasioni il suo profondo affetto per il Paese sudamericano e le sue tradizioni. La passione per il calcio argentino è diventata una componente essenziale della vita quotidiana della famiglia Damon, che segue con entusiasmo le gesta della nazionale e del suo capitano, Lionel Messi.

La testimonianza di Damon non è solo un aneddoto personale, ma riflette l'impatto globale e la risonanza della figura di Messi, icona capace di trascendere i confini sportivi e culturali.

Il suo racconto evidenzia la capacità del calcio di unire persone, culture e generazioni diverse sotto il segno di una passione condivisa. L'attore, con le sue parole, ha offerto una prospettiva unica su come la celebrità mondiale possa essere influenzata e arricchita da legami personali e culturali con l'Argentina e il suo sport più amato.