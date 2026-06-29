Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha radunato i suoi giocatori attorno alla panchina al termine della partita contro il Sudafrica, per celebrare una vittoria di grande valore simbolico. Il successo, che ha visto il Canada superare il Sudafrica, rappresenta un momento storico per il calcio canadese e per il percorso della nazionale nel torneo.

Marsch ha voluto enfatizzare l'importanza di questo risultato, rivolgendosi direttamente alla squadra con parole cariche di orgoglio: "Ragazzi, voi siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo Paese che praticheranno questo sport.

Questo sport ha un grande futuro grazie a voi. Dovreste essere davvero orgogliosi di chi siete. Dovreste essere davvero orgogliosi di questa partita. L'avete voluta con tutte le vostre forze, momento dopo momento. Siete eroi canadesi". Il tecnico ha poi ripercorso il cammino fatto insieme: "Pensate ai due anni che abbiamo trascorso insieme. Pensate a come abbiamo parlato di attenerci al piano, di rimanere fedeli a ciò che vogliamo essere, di giocare in modo aggressivo, di mettere in campo la nostra qualità e di come voi ragazzi abbiate dimostrato il vostro carattere".

Il gol decisivo di Stephen Eustaquio

L'autore della rete che ha deciso l'incontro, Stephen Eustaquio, ha espresso la sua soddisfazione per il contributo offerto alla squadra.

"Sono felice di aver segnato il gol che aiuta la squadra, ma tutti hanno lavorato bene; stiamo scrivendo la storia, ma vogliamo soprattutto recuperare le energie in vista della prossima partita", ha dichiarato. Eustaquio ha aggiunto: "Ci siamo dati i mezzi per avere successo con un gruppo speciale, giochiamo e lottiamo gli uni per gli altri". Grazie a questa vittoria, il Canada prosegue il suo cammino nella competizione con rinnovato entusiasmo e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

Contesto della partita e il prossimo impegno

La partita si è decisa nei minuti finali, quando Eustaquio ha trovato la rete con una conclusione precisa, scaturita da una respinta della difesa sudafricana.

Il Canada, che aveva disputato le prime tre partite del torneo in casa, ha affrontato questa sfida lontano dal proprio pubblico, dimostrando carattere e solidità difensiva fino al fischio finale. La squadra allenata da Marsch affronterà ora la vincente tra Olanda e Marocco nel prossimo turno. Il Sudafrica, pur uscendo sconfitto, ha mostrato grande determinazione. Il suo allenatore, Hugo Broos, ha commentato: "Abbiamo perso la partita perché ci è mancata potenza e velocità rispetto ai nostri avversari. È stata una partita difficile, ma possiamo essere abbastanza soddisfatti di quanto fatto. Siamo delusi, volevamo vincere, ma non dobbiamo essere troppo delusi. Sono molto felice e orgoglioso della mia squadra".