Il Canada conquista per la prima volta gli ottavi di finale del Mondiale americano superando il Sudafrica al termine di una sfida rimasta in equilibrio fino ai minuti di recupero. A decidere il primo sedicesimo di finale della storia della nazionale canadese è stato Stephen Eustaquio, autore del gol che ha regalato la qualificazione.

Il lampo di Eustaquio

La partita si è decisa nel recupero grazie a un destro potente dal limite dell'area di Stephen Eustaquio, regista e punto di riferimento del Canada. La sua è una storia che racconta il calcio moderno: nato in Canada da genitori portoghesi, è cresciuto nelle selezioni giovanili del Portogallo fino all'Under 21, prima di scegliere definitivamente la maglia con la foglia d'acero.

Il centrocampista porta con sé anche un profondo dolore personale. Nel 2023, durante una partita del Porto, venne informato della morte della madre Esmeralda; l'anno successivo perse improvvisamente anche il padre Armando, colpito da un infarto. Nell'esultanza dopo il gol decisivo il pensiero è andato inevitabilmente anche a loro.

Una sfida bloccata

L'emozione del primo turno a eliminazione diretta della loro storia ha pesato su entrambe le squadre. Per lunghi tratti Canada e Sudafrica hanno preferito non rischiare, dando vita a un primo tempo povero di occasioni e caratterizzato da grande attenzione tattica.

Sulle panchine si sono affrontati Jesse Marsch e Hugo Broos, protagonisti di un confronto che ha prodotto un lungo equilibrio.

Tra i giocatori più impegnati c'è stato il portiere sudafricano Ronwen Williams, fischiato dal pubblico del SoFi Stadium di Los Angeles ogni volta che tratteneva il pallone per diversi secondi.

Il Canada ha evitato di alzare il pressing, mentre il Sudafrica ha cercato di ripartire affidandosi agli esterni offensivi Maseko e Appollis. La formazione di Marsch ha provato con maggiore continuità a costruire sulle fasce, soprattutto a destra con Buchanan, mentre Jonathan David ha cercato senza particolare fortuna l'intesa con Oluwaseyi, schierato al suo fianco in attacco.

Il gol che vale gli ottavi

La nazionale canadese aveva già sfiorato il vantaggio prima dell'intervallo, quando il colpo di testa di Bombito è stato respinto sulla linea da Modiba.

Fino a quel momento il pubblico si era acceso soprattutto alla comparsa dell'immagine di Jessica Alba sul maxischermo dello stadio.

Nella ripresa il Canada ha progressivamente aumentato la pressione. Williams ha respinto una conclusione di Oluwaseyi dopo un'incertezza della difesa sudafricana, mentre Mbokazi ha anticipato Jonathan David a porta vuota con un intervento decisivo.

Negli ultimi minuti l'ingresso di Promise David e soprattutto di Alphonso Davies, finalmente recuperato, ha dato nuova energia all'attacco canadese. Il fuoriclasse del Bayern Monaco ha preso in mano la manovra e, quando i tempi supplementari sembravano ormai inevitabili, è arrivato il destro vincente di Eustaquio.

Il suo gol ha regalato al Canada una storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, facendo esplodere la festa della squadra con la foglia d'acero e spegnendo il sogno del Sudafrica proprio a un passo dai supplementari.