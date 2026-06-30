Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato l'eliminazione della Germania dai Mondiali di calcio con un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale di X, esprimendo apprezzamento per la prestazione della nazionale.

Il messaggio del cancelliere

"Anche se l'eliminazione fa male: Che partita!". Merz ha poi rivolto un messaggio alla squadra. "Con il vostro impegno e il vostro spirito di squadra in questi Mondiali avete entusiasmato il nostro Paese. Siamo orgogliosi di voi".

Le reazioni della politica

Il post ha suscitato numerose critiche in Germania.

Sui social, diversi utenti si sono chiesti a quale partita facesse riferimento il cancelliere dopo la sconfitta contro il Paraguay. Tra le reazioni politiche, l'eurodeputata dell'Fdp Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha scritto: "Non so proprio cosa fosse peggio: la partita o questa analisi".

Anche altri esponenti politici hanno collegato il messaggio di Merz alle critiche rivolte all'operato del governo. Sul canale X dell'AfD si legge: "Merz si è talmente abituato a minimizzare la misera prestazione della sua Cdu che semplicemente non riesce più a fare altrimenti". Sevim Dagdelen, membro del comitato esecutivo federale del Bsw, ha invece affermato: "Una perdita di contatto con la realtà a livello di cancelliere.

Proprio come nella sua politica".

Il commento della Bild

Anche la Bild ha dedicato spazio alla vicenda con un titolo critico. "Perché il post di Merz è così devastante". Nell'articolo, la giornalista Marion Horn scrive: "Friedrich Merz, come Julian Nagelsmann - che non ha nemmeno la decenza di dimettersi adesso -, vive evidentemente in un mondo parallelo".