La Juventus continua a lavorare in vista dell'apertura del calciomercato estivo. Stando quanto riportato dall'esperto Nicolò Schira, Jeff Ekhator è pronto a vestire la maglia bianconera: il Genoa ha fissato il prezzo del cartellino a 15-20 milioni. Per l'attaccante classe 2006 sul tavolo c'è pronto un contratto fino al 2031 ed un ingaggio da 1,3 milioni di euro.

Juve: le nuove trattative in corso

In vista della prossima stagione, Jeff Ekhator potrebbe indossare la casacca bianconera. Tra la Juve ed il Genoa sembra essere stato trovato un accordo per portare il centravanti a Torino: il valore del cartellino del centravanti è fissato intorno a 15-20 milioni di euro.

Per il giocatore è invece pronto un contratto fino al 2031 ed un salario di 1,3 milioni di euro. Il 19enne era finito anche nel mirino di due club stranieri tra cui il Real Betis, ma continuerà a giocare in Serie A.

Intanto Carnevali ha fatto chiarezza sul mercato in entrata e in uscita, spiegando che il ritorno di Randal Kolo Muani è una priorità ma per procedere all'acquisto del centravanti bisogna ricucire i rapporti col PSG. Tarik Muharemovic è nel mirino dei bianconeri, mentre per quanto riguarda il post Michele Di Gregorio l'opzione Dibu Martinez è sempre viva ma in cima alla lista c'è anche il profilo di Guglielmo Vicario. Per quanto riguarda John Lucumì, il difensore del Bologna piace ma piace un po' meno la clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro.

Per il trasferimento di Fabio Miretti al Bologna non è ancora stata chiusa la trattativa, mentre Dusan Vlahovic non rientra più nei piani della Continassa e quindi il futuro del centravanti sarà lontano da Torino.

Calciomercato: i movimenti delle altre squadre

Frank Kessié vuole tornare in Europa ed è stato offerto sia alla Juve che alla Roma ma entrambe i club prendono tempo. Al contrario Henrikh Mkhitaryan ha prolungato il contratto con l'Inter fino al 2027 e percepirà un salario di 2 milioni di euro all'anno più bonus. In casa Milan, Massimiliano Allegri ha trovato l'accordo per separarsi dai rossoneri: nella giornata di mercoledì 1° luglio è attesa la firma che lo lega alla panchina del Napoli fino al 2029 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Il Benfica ha invece proposto ad Antonio Silva un ingaggio sostanzioso e un prolungamento di contratto fino al 2031 per convincerlo a restare a Lisbona, nonostante l'interesse dei rossoneri, dei club sauditi e della Premier League. Angelo Peruzzi sta trattando con Claudio Lotito per tornare alla Lazio nel ruolo di direttore tecnico, mentre l'Atalanta ha rifiutato 30 milioni di euro dal Brighton per Honest Ahanor: il difensore centrale per la Dea ha un valore di mercato tra i 40-45 milioni di euro.