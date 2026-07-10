Secondo le ultime di calciomercato, la Juventus continuerebbe a osservare Guglielmo Vicario come possibile nome per la porta e valuterebbe un incrocio di mercato con il Tottenham che porterebbe Michele Di Gregorio a Londra al posto dell'ex Empoli. In casa Milan, invece, tiene banco il futuro di Warren Bondo, finito nei radar dell’Udinese, mentre il Napoli prova ad anticipare tutti bloccando nuovi innesti: dopo Zeballos dal Boca Juniors, sarebbe vicino anche un accordo per Dodò della Fiorentina.

Juventus, Vicario resta sullo sfondo: possibile intreccio con il Tottenham

Potrebbe nascere un curioso incrocio di mercato sull’asse Torino-Londra. La Juventus, infatti, non avrebbe smesso di monitorare Guglielmo Vicario come possibile alternativa per la porta e il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe diventare la chiave dell’operazione.

Il Tottenham avrebbe chiesto informazioni sul portiere bianconero e dietro l’interesse degli Spurs ci sarebbe la forte considerazione di Roberto De Zerbi, tecnico del club inglese. L’allenatore italiano avrebbe individuato proprio in Di Gregorio un profilo ideale per il proprio progetto, aprendo così la strada a un possibile scambio tra i due club.

Uno scenario che potrebbe rivelarsi conveniente per tutti: il Tottenham acquisterebbe un portiere gradito al proprio allenatore, mentre la Juventus potrebbe sostituire Di Gregorio con Vicario, già protagonista in Serie A e in Premier League.

Milan e Napoli, strategie diverse: Bondo verso l’Udinese, gli azzurri accelerano per Dodò

Intanto in casa Milan si ragiona soprattutto sulle uscite in mediana e tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia c’è Warren Bondo. Secondo Nicolò Schira, il centrocampista ex Cremonese sarebbe stato inserito dall’Udinese tra i profili seguiti per la prossima stagione. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un prestito, ma i rossoneri vorrebbero inserire una clausola per trasformare l’operazione in un trasferimento definitivo al raggiungimento di determinati obiettivi. Una formula pensata per valorizzare il giocatore e tutelare l’investimento.

Chi invece guarda già agli acquisti è il Napoli. Dopo aver praticamente bloccato Zeballos dal Boca Juniors, il club partenopeo avrebbe prenotato anche Dodò della Fiorentina.

La società azzurra starebbe anticipando i tempi, ma prima dovrà completare alcune cessioni per liberare spazio in rosa. Gli agenti dell’esterno brasiliano, però, non sembrerebbero intenzionati ad aspettare troppo a lungo.