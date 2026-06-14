L'Australia ha iniziato con una vittoria convincente il suo percorso nei Mondiali 2026, superando la Turchia per 2-0 in una gara del gruppo D. L'incontro, disputato nella suggestiva cornice di Vancouver, ha visto la nazionale turca, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella, cedere alle reti decisive di Nestory Irankunda e Connor Metcalfe. Un risultato che lancia i "Socceroos" con fiducia verso i prossimi impegni del torneo iridato.

I gol e i protagonisti

Il primo vantaggio per l'Australia è stato siglato da Nestory Irankunda al 27' del primo tempo.

Il giovane attaccante, appena ventenne, è così diventato il più giovane marcatore australiano nella storia dei Mondiali, un traguardo di grande rilievo personale e per la sua nazionale. Il raddoppio è arrivato al 30' della ripresa con una pregevole azione personale di Connor Metcalfe, che ha finalizzato con maestria una manovra offensiva ben orchestrata. Sotto la guida del selezionatore Tony Popovic, la squadra australiana ha mostrato una determinazione e un'organizzazione tattica che le hanno permesso di ottenere una delle vittorie più significative della sua storia nella competizione.

Un contributo fondamentale al successo è stato offerto dal portiere australiano Patrick Beach. Con una serie di interventi decisivi, Beach ha saputo neutralizzare i tentativi avversari, negando la gioia del gol a giocatori del calibro di Abdulkerim Bardakci, Arda Guler, Kerem Aktürkoğlu e Hakan Çalhanoğlu in momenti cruciali della gara.

La solida difesa australiana ha mantenuto alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, garantendo che la porta rimanesse inviolata e sigillando una vittoria di prestigio.

Il cammino nel Gruppo D

Questa vittoria rappresenta un eccellente inizio per l'Australia nel suo cammino nel gruppo D, ponendo le basi per una possibile qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il prossimo impegno vedrà i "Socceroos" affrontare i co-organizzatori del torneo, gli Stati Uniti, che attualmente guidano la classifica del girone dopo aver superato il Paraguay per 4-1. L'incontro contro la Turchia aveva suscitato un particolare interesse anche per la presenza in panchina del tecnico italiano Vincenzo Montella, figura di spicco alla guida della selezione turca.

La partita si è svolta nell'imponente BC Place di Vancouver, uno degli stadi di punta selezionati per ospitare le emozionanti gare dei Mondiali 2026. Il risultato non solo consolida la posizione dell'Australia nel girone, ma infonde anche grande fiducia e slancio alla nazionale in vista delle decisive sfide future. La performance ha evidenziato la capacità della squadra di Popovic di competere ai massimi livelli, lasciando ben sperare per il prosieguo della competizione.