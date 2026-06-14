Ultimi giorni e poi il Crotone presenterà sua sua partecipazione al prossimo torneo di Lega Pro, nel Girone C. La formazione calabrese, nonostante le difficoltà, starebbe completando l'iter necessario per effettuare l'iscrizione. Solamente dopo si penserà al futuro sportivo. Nelle ultime ore un calciatore rossoblù sarebbe finito nel mirino di una delle squadre rivali del Girone Sud, la Salernitana. Si tratta del difensore Mattia Novella, esterno arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Potenza.

Crotone, Novella corteggiato dalla Salernitana

La Salernitana, dopo aver fallito il ritorno in Serie B, starebbe valutando acquisti mirati per costruire una squadra completa e competitiva per la stagione sportiva 2026-2027.

Nelle ultime ore nella lista di possibili acquisti sarebbe finito il difensore Mattia Novella. Il calciatore, utilizzato dal tecnico Emilio Longo dal suo arrivo a gennaio, è un elemento di proprietà degli squali avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Un calciomercato caldo nell'estate del Crotone

Con le difficoltà economiche vissute dalla società, legate all'amministrazione giudiziaria alla quale il Crotone è sottoposto, potrebbe portare la dirigenza ad effettuare delle cessioni in estate per far rifiatare le casse e garantire liquidità per ricostruire la squadra. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano accostato l'attaccante Guido Gomez prima al Bari e poi alla Salernitana.

Ora sembra diventato Mattia Novella un elemento ambito dai campani.

Futuro in panchina

Le decisioni sul fronte delle cessioni e degli acquisti saranno comunque prese solamente dopo l'ufficializzazione del tecnico che guiderà il Crotone. Emilio Longo, allenatore delle ultime stagioni, andrà in scadenza di contratto e per lui sarebbe forte l'interessamento da parte del Foggia, squadra che attende la riammissione in Lega Pro - anche alla luce della rinuncia da parte del Bra -, a causa del fallimento della Ternana. Dopo il 16 giugno, data ultima per effettuare le iscrizioni ai tornei, il Crotone andrà a valutare come muoversi. Due profili sono stati accostati da IlCalcioCalabrese.It, si tratta di Aniello Parisi e Ivan Moschella, entrambe ex calciatori in passato degli squali.