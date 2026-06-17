L'Argentina ha iniziato la sua avventura ai Mondiali di calcio 2026 con una vittoria convincente, superando l'Algeria per 3-0 nella prima giornata della fase a gironi del Gruppo J. L'incontro, disputato il 16 giugno 2026 presso lo stadio di Kansas City, ha visto il capitano Lionel Messi come protagonista indiscusso, autore di una tripletta memorabile che ha sigillato il successo albiceleste.

I record di Lionel Messi

Questa partita ha segnato un momento storico per Messi, che ha celebrato la sua 200ª presenza ufficiale con la maglia dell'Argentina.

Con i tre gol realizzati, il fuoriclasse argentino ha eguagliato il record di 16 reti ai Mondiali, detenuto in precedenza dal tedesco Miroslav Klose. A 38 anni, Messi ha inoltre stabilito un altro primato eccezionale, diventando il primo calciatore nella storia a partecipare a ben sei edizioni della Coppa del Mondo, un'impresa che sottolinea la sua longevità e il suo impatto nel calcio globale.

La cronaca dei gol

La prestazione di Messi è stata caratterizzata da momenti di pura classe. Dopo un gol inizialmente annullato per fuorigioco, il capitano ha sbloccato il risultato al 17' con un potente tiro di sinistro. Nel secondo tempo, al 60', ha raddoppiato approfittando di una ribattuta del portiere Luca Zidane.

La sua tripletta si è completata al 76', con un preciso tiro angolato frutto di una manovra corale iniziata dalla difesa argentina.

La vittoria contro l'Algeria non solo ha garantito all'Argentina un debutto positivo nel Gruppo J, ma ha anche ribadito il ruolo centrale e insostituibile di Lionel Messi all'interno della squadra. La sua capacità di decidere le partite e di raggiungere traguardi personali di tale portata conferma il suo status di leggenda vivente del calcio, rafforzando le ambizioni della nazionale campione del mondo in carica.