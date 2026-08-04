I Paesi di Qatar, Egitto e Turchia hanno espresso una ferma e decisa condanna nei confronti di Israele. Questa reazione congiunta è giunta in seguito a una nuova serie di attacchi nella Striscia di Gaza che, stando alle prime informazioni, avrebbero causato la morte di oltre venti persone. I tre Stati, che svolgono un ruolo attivo e cruciale negli sforzi di mediazione volti a raggiungere una tregua nella regione, hanno diffuso una dichiarazione congiunta. In tale documento, le azioni militari israeliane sono state categorizzate come «continue violazioni israeliane nella Striscia di Gaza».

La condanna si concentra in particolare sul deliberato bersagliamento di strutture sanitarie e infrastrutture essenziali, oltre a provocare un elevato numero di vittime tra la popolazione civile, inclusi donne e bambini, la cui incolumità dovrebbe essere sempre garantita.

La condanna per le violazioni del diritto internazionale umanitario

Nella loro dichiarazione congiunta, Qatar, Egitto e Turchia hanno ribadito con forza che le azioni descritte rappresentano «una palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario». Questa enfasi sottolinea la gravità delle operazioni militari in corso e le loro ripercussioni. I tre Paesi hanno inoltre evidenziato, con profonda preoccupazione, il rischio crescente per la popolazione civile, in modo particolare per le fasce più vulnerabili come donne e bambini.

Questi ultimi sono stati colpiti dagli attacchi che hanno interessato non solo le loro vite, ma anche le strutture sanitarie e le infrastrutture vitali, indispensabili per la sopravvivenza e il benessere della comunità nella Striscia di Gaza. La distruzione di tali infrastrutture aggrava ulteriormente la crisi umanitaria già esistente.

Il contesto degli attacchi e i dati sulle vittime a Gaza

Il quadro degli eventi si arricchisce con i dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza. Secondo le loro rilevazioni, gli attacchi israeliani hanno causato la tragica morte di 1.250 persone dal momento della fine della tregua siglata a ottobre. È importante ricordare che il conflitto era inizialmente scoppiato a seguito di un attacco guidato da Hamas, che aveva provocato circa 1.200 vittime e la cattura di 251 ostaggi.

Nelle ultime ore, le forze israeliane hanno intensificato i loro raid aerei e terrestri nella Striscia di Gaza, con un bilancio di 17 persone uccise solo tra sabato e domenica notte. Le autorità israeliane hanno giustificato questa intensificazione delle operazioni citando «gravi preoccupazioni di sicurezza», preoccupazioni che sarebbero state condivise anche con gli Stati Uniti. La posizione assunta da Qatar, Egitto e Turchia si inserisce in un più ampio contesto di sforzi diplomatici. Questi sforzi sono costantemente orientati al raggiungimento di una tregua duratura e, soprattutto, alla protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, un obiettivo primario per la stabilità e la pace nella regione.