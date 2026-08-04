Una vasta ondata di incendi sta flagellando gli Stati di Washington e Oregon, nel nord ovest degli Stati Uniti, provocando l'evacuazione di oltre 65.000 persone. Le fiamme, alimentate da una persistente siccità e da un caldo intenso, hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, riducendo in cenere centinaia di edifici. Stime preliminari, basate sui sorvoli aerei condotti dai vigili del fuoco, indicano che un numero compreso tra le 700 e le 1.110 strutture è stato completamente distrutto da quando i roghi sono divampati nel corso dell'ultimo fine settimana.

Il dramma di Spokane e il bilancio dei danni

La città di Spokane, situata nello Stato di Washington, emerge come l'area più duramente colpita da questa emergenza. Qui, nonostante la presenza di tre roghi ancora attivi, si registra fortunatamente l'assenza di feriti tra la popolazione, un dato che, pur nella gravità della situazione, rappresenta un piccolo sollievo. La sindaca di Spokane, Lisa Brown, ha espresso la profonda preoccupazione delle autorità, descrivendo l'evento come «il peggior disastro naturale che la nostra regione abbia mai affrontato». Le squadre di emergenza e le autorità locali sono incessantemente impegnate nella complessa opera di valutazione dell'entità dei danni materiali, mentre il monitoraggio dell'evoluzione degli incendi prosegue senza sosta per coordinare al meglio le operazioni di contenimento e soccorso.

Previsioni meteo e l'impegno dei soccorritori

Le previsioni meteorologiche per la giornata odierna indicano un calo delle temperature, offrendo una tregua breve e attesa dopo giorni di caldo torrido. Tuttavia, questa pausa è destinata a durare poco: già a metà settimana, infatti, si prevede un nuovo e significativo aumento dei valori termici, con temperature che oscilleranno tra i 32 e i 37 gradi Celsius, un fattore che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di spegnimento. In questo contesto critico, le squadre di emergenza e i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per contenere l'avanzata dei roghi, proteggere le aree residenziali e garantire la massima sicurezza per le decine di migliaia di persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

L'emergenza legata agli incendi negli Stati di Washington e Oregon si configura come uno dei più gravi disastri ambientali che il nord ovest degli Stati Uniti abbia affrontato negli ultimi tempi. La combinazione dell'elevato numero di evacuati e l'ingente distruzione di strutture, sia residenziali che commerciali, sottolinea la vastità dell'impatto. Le autorità locali, supportate instancabilmente dai vigili del fuoco, continuano a dedicarsi con ogni risorsa disponibile alle operazioni di spegnimento e alla meticolosa valutazione dei danni, in un contesto che richiede massima allerta e coordinamento.