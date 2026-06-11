In casa Juventus l'uscita ufficiale di Comolli testimonia la vittoria della linea dettata da Spalletti, mentre l'Inter rischia di vedersi complicare uno dei principali obiettivi per il futuro, Marco Palestra. Sullo sfondo, invece, il Cagliari sceglie la continuità e blinda l'allenatore che ha guidato i rossoblù verso una salvezza tutt'altro che scontata, Pisacane.

Juventus, l'addio di Comolli rafforza la posizione di Spalletti

L'esonero ufficiale di Damien Comolli dalla carica di amministratore delegato della Juventus rappresenta molto più di un semplice cambio dirigenziale.

La decisione certifica infatti la vittoria della linea tecnica e strategica sostenuta da Luciano Spalletti all'interno della società bianconera.

Nelle scorse settimane erano emerse diverse indiscrezioni riguardo a vedute profondamente differenti tra il tecnico toscano e il dirigente francese. I due sarebbero stati spesso su posizioni opposte relativamente alle strategie di mercato, alla costruzione della rosa e alle priorità da seguire per il futuro del club. Soltanto l'intervento di John Elkann avrebbe temporaneamente abbassato la tensione, favorendo una tregua interna che sembrava poter garantire una convivenza almeno nel breve periodo.

La separazione arrivata dopo appena un anno dall'approdo di Comolli alla Continassa racconta però una realtà differente.

Evidentemente le divergenze non sono mai state realmente superate e la proprietà ha infine deciso di affidarsi alla visione sostenuta da Spalletti, che esce da questa vicenda con un peso specifico ulteriormente rafforzato all'interno della Juventus.

Manchester City su Palestra, il Cagliari blinda Pisacane

Nel frattempo arrivano novità importanti anche sul fronte Inter. Marco Palestra, da settimane nel mirino della dirigenza nerazzurra, sarebbe infatti finito anche nei radar del Manchester City. Una notizia che, se confermata, rischierebbe di complicare sensibilmente i piani della società milanese.

L'Inter continua a seguire con attenzione l'esterno dell'Atalanta, ma la potenza economica degli ex campioni d'Inghilterra rappresenterebbe un ostacolo difficilmente ignorabile.

Non a caso la società bergamasca ha fissato fin dall'inizio una valutazione molto elevata per il cartellino del giocatore, pari a circa 50 milioni di euro. Una cifra che oggi appare meno sorprendente alla luce dell'interesse di club capaci di sostenere investimenti di primo livello sul mercato internazionale.

Chi invece può guardare al futuro con serenità è il Cagliari. Il club sardo ha infatti ufficializzato il rinnovo di Fabio Pisacane fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2029. Una scelta che premia il lavoro svolto dall'allenatore nell'ultima annata, culminata con una salvezza conquistata nelle battute finali del campionato. Un percorso impreziosito anche da successi prestigiosi contro avversarie del calibro di Roma, Milan e Juventus, risultati che hanno contribuito a consolidare la fiducia reciproca tra società e tecnico e che hanno reso il prolungamento del contratto una naturale conseguenza del cammino condiviso.