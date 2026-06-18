Al Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina ha ribadito con forza l'importanza strategica di Moise Kean per il club. L'attaccante è stato definito un “patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina”, un'affermazione che sottolinea il valore intrinseco del giocatore per la società viola e per il panorama calcistico nazionale. Il desiderio espresso è che Kean possa continuare a indossare la prestigiosa maglia numero nove, simbolo di responsabilità e centralità nell'attacco. Tuttavia, il direttore sportivo ha anche riconosciuto la realtà del mercato, affermando che “i club non sono padroni del proprio destino davanti a certe offerte”, un'ammissione che lascia aperta la porta a possibili scenari futuri, pur ribadendo la volontà di trattenere il talento.

La visione strategica della società è stata delineata con chiarezza. Prima di focalizzarsi su specifici obiettivi di mercato o traguardi sportivi immediati, la priorità assoluta è costruire un club solido e competitivo, che possa fungere da base robusta per la squadra. Questa impostazione riflette una mentalità orientata alla crescita a lungo termine. Il direttore sportivo ha enfatizzato la sua “mentalità molto competitiva”, dichiarando di non accettare di stazionare nelle posizioni di metà classifica, come il settimo o ottavo posto, per un periodo prolungato. Ha però ammesso la possibilità di un piazzamento meno lusinghiero, come il quattordicesimo posto, purché tale risultato sia funzionale a un percorso di crescita e a un rilancio ambizioso.

Questo approccio evidenzia una pianificazione che va oltre il singolo risultato, mirando a un consolidamento strutturale.

La nuova guida tecnica: Fabio Grosso

In merito alla scelta della guida tecnica, il direttore sportivo ha espresso gratitudine a Paolo Vanoli per il “grandissimo lavoro fatto”, riconoscendo il suo contributo. La decisione di affidare la panchina a Fabio Grosso è stata motivata dalla sua posizione di “unico candidato”, un segnale della forte convinzione della dirigenza nelle sue qualità. Il profilo di Grosso è stato apprezzato sotto molteplici aspetti: professionale, umano e morale, elementi considerati fondamentali per il ruolo. È stata sottolineata l'evoluzione della figura dell'allenatore moderno, che oggi deve possedere anche competenze dirigenziali, un aspetto che Grosso sembra incarnare pienamente, rendendolo la figura ideale per il progetto della Fiorentina.

Sinergie per il rilancio di Kean

Esiste una profonda e consolidata conoscenza tra l'allenatore Fabio Grosso e il direttore sportivo Paratici nei confronti di Moise Kean. Questa sinergia deriva da esperienze passate significative: Grosso ha avuto modo di allenare Kean nelle giovanili della Juventus Primavera, contribuendo alla sua formazione. Parallelamente, Paratici ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo proprio nel periodo in cui Kean si affermava a livello nazionale e internazionale. Questo legame storico e professionale tra le tre figure rappresenta una base eccezionale. Si ritiene che questa intesa possa essere fondamentale per gestire al meglio e rilanciare l'attaccante classe 2000, offrendogli il contesto ideale per esprimere appieno il suo potenziale nella nuova Fiorentina e consolidare il suo status di patrimonio del calcio italiano.