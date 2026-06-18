Il giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un video su Youtube al calciomercato ed esordendo con la Juventus ha detto: "La storia di Di Gregorio alla Juventus è finita e il calciatore resta in uscita, ma non con la formula del prestito. Perché i bianconeri hanno investito tanto per lui solo due anni fa e quindi bisogna rientrare almeno in parte di quanto è uscito. Perin coltiva sempre il sogno di andare al Genoa e quindi Carnevali, al netto di giorni di ambientamento che sta vivendo, dovrà lavorare tanto per loro. Inoltre, ci sono stati ulteriori contatti con l'entourage di Vicario ma da quello che apprendo, i bianconeri ora sono in una posizione di attesa.

Occhio inoltre a quello che può accadere in uscita, perché Cambiaso e Thuram sono due nomi caldi. Se per il primo ci sono diverse piste percorribili, tra cui quella di uno scambio, per il secondo non sono ancora arrivate chiamate ritenute degne. Il francese ha chiuso a società come Galatasaray perché vuole un torneo prestigioso, la Premier League e per portarlo via ci vorrà una cifra molto vicina ai 40 milioni di euro".

Inter, Pedullà: 'I nerazzurri sono pronti ad alzare l'offerta per convincere l'Atalanta per Palestra'

Sull'Inter poi Pedullà ha detto: "La Beneamata ha intenzione di aumentare la propria offerta per Marco Palestra, toccando la quota dei 50 milioni. Quindi alla Pinetina si sta studiando il modo per arrivare con fermezza a chiudere quello che sarebbe un tassello di primaria importanza per Chivu.

Allo stesso tempo a Bergamo vogliono fare sul serio per Savona, un obiettivo sensibile di Cristiano Giuntoli, che sta andando avanti anche per Gaetano del Cagliari. Ieri c'é stato un incontro positivo e posso dire che tranne clamorose sorprese, il mediano si appresta a diventare il primo acquisto dell'Atalanta targata Maurizio Sarri. Parliamo di un'operazione da 11/12 milioni più bonus che la porterebbe al massimo a 15".

Fiorentina, Pedullà: 'Paratici ha confermato l'interesse per Koleosho'

Infine sulla Fiorentina Pedullà ha detto: "Paratici ha parlato in conferenza e il ds ha sottolineato di non essere abituato a raggiungere risultati scadenti come quello dei viola. Ha confermato l'interesse per Koleosho, che è un 2004 forte e di proprietà del Burnley.

e l'esistenza di discorsi aperti con la Juventus per Rugani e Miretti. Paratici ha poi sottolineato la volontà del club viola di trattenere Kean ma altresì evidenziato come il mercato sia appena iniziato e quindi ancora poco prevedibile".