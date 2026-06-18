Il mercato estivo continua a intrecciare esigenze tecniche e necessità di bilancio, soprattutto per i grandi club italiani. Tra questi c’è la Juventus, che secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Giovanni Albanese potrebbe cogliere l'opportunità per cedere Andrea Cambiaso e arrivare a Nicolas Jackson. Intanto l'Inter starebbe preparando il rilancio per Marco Palestra, mentre a Roma il futuro di Angelino sarebbe ancora in bilico.

Cambiaso chiave per Jackson: la Juventus studia il doppio affare con il Chelsea

Stando a quanto riferito da Albanese, il Chelsea avrebbe recentemente chiesto informazioni per Andrea Cambiaso, esterno che resta tra i profili più apprezzati sul mercato internazionale e che potrebbe lasciare Torino davanti a un’offerta importante.

Parallelamente, i Blues sarebbero disposti ad ascoltare proposte per Nicolas Jackson, attaccante senegalese che non viene più considerato imprescindibile all’interno del progetto tecnico londinese. Due esigenze che sembrano combaciare perfettamente con quelle della Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un centravanti in grado di completare il reparto offensivo e vedrebbero in Jackson un profilo giovane, dinamico e con ampi margini di crescita. L’eventuale cessione di Cambiaso permetterebbe inoltre al club di registrare una plusvalenza significativa, aspetto particolarmente importante considerando la necessità di generare almeno 13 milioni di euro entro la fine di giugno. Ecco perché l’ipotesi di una doppia operazione tra Juventus e Chelsea starebbe prendendo quota, con la possibilità di soddisfare contemporaneamente le richieste economiche e tecniche di entrambe le società.

Inter su Palestra, mentre la Roma riflette sul futuro di Angelino

Non si ferma neppure il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, il club nerazzurro sarebbe pronto a presentare una nuova e probabilmente definitiva offerta all’Atalanta per Marco Palestra. Beppe Marotta e la dirigenza interista starebbero preparando una proposta da 50 milioni di euro, cifra che coincide con la valutazione fissata dai Percassi come base per aprire una trattativa. Resta da capire se tale importo sarà sufficiente oppure se il club bergamasco chiederà l’inserimento di bonus per arrivare alla fumata bianca. In casa Roma, invece, continua a tenere banco la situazione legata ad Angelino.

Il laterale spagnolo arriva da una stagione complicata, condizionata da problemi fisici sui quali il club e il giocatore hanno mantenuto il massimo riserbo. Gian Piero Gasperini sarebbe comunque intenzionato a valutarlo attentamente durante il ritiro estivo, concedendogli una nuova opportunità. Attenzione però alle sirene provenienti dalla Liga: il Betis avrebbe infatti manifestato interesse concreto per il calciatore e sarebbe pronto a riportarlo in patria qualora la Roma decidesse di aprire alla cessione.