Una vera e propria tempesta social ha investito i giocatori della nazionale portoghese dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali. I tifosi di Cristiano Ronaldo, delusi dall'esito della partita, hanno bersagliato diversi membri della squadra con un'unica, insistente richiesta: "Passate la palla a CR7". Tra i calciatori più presi di mira sui social media figurano Bruno Fernandes, Vitinha e Pedro Neto, ma il principale oggetto delle critiche è stato Joao Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain.

Neves è finito al centro di un'ondata di commenti negativi, che hanno coinvolto anche la sua fidanzata, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dopo il match.

Il giovane calciatore aveva affermato: “Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo, ma oggi tra lui e il resto della squadra non c’è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri”. Parole che sono state interpretate da molti sostenitori come una chiara mancanza di rispetto nei confronti del capitano. Numerosi commenti lo hanno invitato a "mostrare rispetto", altri gli hanno scritto di "vergognarsi" e che "non vale neanche le scarpe di CR7".

La reazione dello spogliatoio portoghese

A tentare di stemperare la tensione e riportare serenità nell'ambiente è intervenuto Ruben Dias in conferenza stampa. Il difensore ha voluto sottolineare che “Le frecciate non sono rivolte solo a un giocatore.

Cristiano è al centro dell’attenzione, ma in un momento come questo siamo tutti sotto i riflettori. Penso che non stia succedendo nulla di anomalo: è sempre stato così da quando sono qui, continuerà ad essere così e, di conseguenza, non c’è nulla di nuovo”.

Nonostante il clima nello spogliatoio rimanga teso, la squadra sta cercando di compattarsi attorno al proprio leader e di non lasciarsi influenzare dalle crescenti pressioni esterne. Nel frattempo, il dibattito sul ruolo di Ronaldo e sulle scelte tattiche del commissario tecnico continua a infiammare sia i tifosi che gli addetti ai lavori.

Il dibattito sulla titolarità di Cristiano Ronaldo

Il pareggio e la prestazione di Cristiano Ronaldo hanno riacceso con forza il dibattito sulla sua titolarità nella nazionale portoghese.

Il commissario tecnico Roberto Martínez, dopo l'incontro, ha strenuamente difeso la decisione di non sostituire Ronaldo, argomentando: “Non ha senso togliere dal campo il massimo goleador del calcio mondiale in una partita in cui servono gol”. Tuttavia, le critiche non si sono placate, soprattutto considerando che altri attaccanti di calibro come João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos sono rimasti in panchina, e il tecnico non ha sfruttato tutti i cambi a disposizione.

Alcuni osservatori hanno evidenziato che Ronaldo non segna su azione in una grande competizione internazionale dal 2021, un dato che alimenta le perplessità sulla sua efficacia attuale. La squadra, inoltre, sembra soffrire di una certa prevedibilità offensiva.

L'ex portiere Peter Schmeichel ha apertamente criticato le scelte tattiche del Portogallo, definendole "troppo conservative" e lamentando una palese mancanza di creatività nell'attacco e una scarsa tempestività nelle sostituzioni. Il dibattito resta dunque aperto e la squadra è ora chiamata a fornire una reazione concreta sul campo per superare questo momento di difficoltà.