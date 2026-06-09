Il Real Madrid ha reso noto ufficialmente di aver inoltrato una proposta economica di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid, con l'obiettivo di assicurarsi i diritti sportivi dell'attaccante Julian Alvarez. Questa comunicazione, diffusa attraverso una nota formale del club, evidenzia la chiara e decisa volontà della società blanca di rafforzare in maniera significativa il proprio reparto offensivo, puntando a un colpo di mercato di altissimo profilo e di grande impatto.

L'Atletico Madrid, dopo aver condotto un'attenta analisi e valutazione della proposta ricevuta, ha espresso la propria gratitudine per l'interesse dimostrato.

Ciononostante, il club ha preso la decisione di respingere l'offerta, richiamando esplicitamente la clausola rescissoria che figura nel contratto del talentuoso giocatore. La nota ufficiale dell'Atletico ha ribadito questa posizione, confermando il riferimento alla suddetta clausola.

L'impegno pre-elettorale di Florentino Perez

Questa significativa iniziativa del Real Madrid si configura come la concretizzazione di una promessa chiave formulata dal presidente Florentino Perez in occasione della sua recente campagna elettorale per la rielezione. In quel contesto, Perez aveva pubblicamente annunciato di aver allocato una somma di 150 milioni di euro, destinata all'acquisto di una stella di primissimo piano della Champions League, pur mantenendo il riserbo sull'identità specifica del calciatore.

L'attuale offerta per Julian Alvarez testimonia inequivocabilmente la ferma intenzione del presidente di onorare gli impegni assunti nei confronti della tifoseria e della dirigenza del club.

Il forte interesse del Barcellona per Alvarez

Parallelamente, Julian Alvarez è emerso come un obiettivo di mercato di spicco anche per il Barcellona, che sta attentamente analizzando il suo profilo per potenziare ulteriormente il proprio reparto offensivo, specialmente dopo il recente ingaggio di Anthony Gordon. L'interesse manifestato dai blaugrana aggiunge un elemento di notevole competitività alla corsa per assicurarsi l'attaccante argentino, il quale si è già distinto come protagonista indiscusso in Champions League ed è ampiamente riconosciuto come uno dei talenti più desiderati e ambiti nell'intero panorama calcistico europeo.

La dinamica di questa complessa situazione di mercato rimane, pertanto, in costante e rapida evoluzione. Il futuro professionale di Julian Alvarez potrebbe, di conseguenza, continuare a essere al centro di intense e serrate trattative, aprendo la strada a nuovi e imprevedibili scenari di mercato che coinvolgeranno i principali e più influenti club del continente europeo.