Il Collegio di Garanzia dello Sport ha stabilito che la questione relativa all'eleggibilità di Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC non rientra nelle sue specifiche competenze. Questa decisione è stata comunicata a seguito delle discussioni emerse riguardo a una possibile candidatura di Malagò, attualmente presidente del CONI, alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La notizia giunge in un periodo di particolare attenzione per il futuro della governance del calcio italiano.

Il Collegio ha chiarito esplicitamente che "non è nostra competenza" pronunciarsi sull'eleggibilità di Malagò, evidenziando come la valutazione di tali requisiti sia demandata ad altri organi preposti.

La posizione del Collegio di Garanzia è stata resa nota in risposta a richieste di delucidazioni sulla potenziale candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC, un ruolo attualmente vacante e al centro di un ampio dibattito nel panorama sportivo nazionale.

Il ruolo di Malagò e il dibattito sulla presidenza FIGC

Giovanni Malagò, figura di spicco nello sport italiano, ricopre la carica di presidente del CONI e il suo nome è stato più volte associato a una possibile successione alla guida della FIGC. Ciononostante, la questione della sua eleggibilità rimane aperta e, come ribadito dal Collegio di Garanzia, non spetta a quest'ultimo stabilirla. La discussione sulla presidenza della FIGC coinvolge attivamente anche altri attori istituzionali e sportivi, i quali attendono chiarimenti sulle normative e sulle procedure da seguire per la nomina del prossimo presidente.

Il Collegio di Garanzia ha pertanto rinviato la questione agli organi competenti, sottolineando l'importanza cruciale di osservare le procedure previste dallo statuto federale e dalle normative vigenti. Questa vicenda conferma la complessità delle dinamiche interne al mondo del calcio italiano e la necessità impellente di trasparenza nelle decisioni che riguardano le massime cariche federali.

Il contesto istituzionale e le dichiarazioni del Ministro

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha espresso l'auspicio che la selezione del nuovo presidente della FIGC avvenga nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza. Il dibattito sulla governance della Federazione si inserisce in un contesto più ampio di riforme e di accresciuta attenzione alla legalità all'interno dello sport italiano.

La posizione di Malagò rimane dunque oggetto di valutazione da parte degli organi preposti, mentre l'intero mondo sportivo attende con interesse gli sviluppi sulla futura guida della FIGC.

Il caso mette in luce come la scelta del presidente della FIGC rappresenti un tema centrale per il rilancio del calcio italiano e per la credibilità delle sue istituzioni sportive. Le prossime settimane saranno determinanti per definire le regole e individuare la figura che assumerà la guida della Federazione nei prossimi anni.