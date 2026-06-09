Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e le principali società italiane continuano a muoversi tra trattative, sondaggi e valutazioni strategiche. Dalla Juventus, alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo, passando per l’Inter che accelera per Solet dell'Udinese, fino alla Roma che riflette sul futuro Vaz.

Juventus-Tottenham, si parla anche di Richarlison: resta l’alternativa a Sorloth

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, la scorsa settimana si sarebbe svolto un incontro tra Juventus e Tottenham nel quale sarebbero stati affrontati diversi temi di mercato.

Tra i nomi finiti sul tavolo ci sarebbe anche quello di Richarlison, attaccante brasiliano classe 1997 che potrebbe rappresentare una concreta alternativa per il reparto offensivo bianconero.

La Juventus continua infatti a seguire Alexander Sorloth, ma la trattativa con l’Atletico Madrid si starebbe rivelando più complicata del previsto. Le richieste economiche del club spagnolo per il centravanti norvegese resterebbero elevate per la dirigenza torinese, che starebbe quindi valutando opzioni differenti. In questo contesto, Richarlison rappresenterebbe una soluzione economicamente più sostenibile. Il Tottenham valuterebbe infatti il giocatore intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta compatibile con i parametri finanziari fissati dal club bianconero.

Inter su Solet, la Roma pensa al futuro di Vaz

Sul fronte nerazzurro arrivano invece segnali positivi per quanto riguarda Oumar Solet. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna ci sarebbero stati nuovi contatti tra Inter e Udinese per il difensore francese, uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza milanese per rinforzare il reparto arretrato.

L’Udinese continuerebbe a valutare il giocatore circa 25 milioni di euro, ma non sarebbe esclusa la possibilità di trovare un accordo attorno ai 20 milioni. Un elemento che potrebbe facilitare la trattativa, anche perché il difensore avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento all’Inter, aprendo di fatto alla destinazione nerazzurra.

Capitolo Roma: potrebbe essere già arrivato il momento di una pausa nel percorso di crescita di Vaz in giallorosso. L’attaccante francese, arrivato nella Capitale lo scorso gennaio per circa 25 milioni di euro, sarebbe infatti destinato a partire in prestito per accumulare esperienza e continuità. La dirigenza romanista ritiene che una stagione da protagonista lontano da Trigoria e in club disposto a dargli spazio, possa favorire la sua maturazione tecnica e caratteriale. Tra le ipotesi più concrete starebbe emergendo quella del Bologna.