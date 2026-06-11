Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan e della nazionale belga, ha espresso il suo rammarico per la mancata qualificazione alla Champions League, ma ha riaffermato il valore del club rossonero. Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, in vista dei Mondiali, Saelemaekers ha dichiarato: "È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande".

Il giocatore ha scelto di non commentare la situazione interna del Milan, privo di dirigenti e allenatore. Saelemaekers ha evitato di soffermarsi sul proprio futuro, concentrandosi sulla Coppa del Mondo: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".

L'esperienza rossonera e la crescita del giocatore

Saelemaekers ha evidenziato come l'esperienza al Milan abbia contribuito alla sua crescita personale e professionale. Giocare in un club di alto livello come quello rossonero, ha spiegato, rappresenta un'opportunità per maturare e affrontare le sfide del calcio internazionale.

"Giocare in un club così grande come il Milan mi ha reso più maturo e mi ha portato fino a qua", ha affermato il giocatore, pronto a vivere il Mondiale da protagonista.

Il Mondiale: vetrina e riscatto per i rossoneri

Per Saelemaekers e gli altri giocatori del Milan convocati, il Mondiale rappresenta una vetrina importante dopo una stagione amara. La competizione offre l'opportunità di mettersi in mostra e di riscattarsi da un finale di campionato deludente. Il belga, con i compagni, punta a sfruttare l'occasione per dimostrare il proprio valore e contribuire al successo della nazionale.