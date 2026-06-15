Alla vigilia del debutto mondiale dell'Argentina, che vedrà la Selección affrontare l'Algeria, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha fornito rassicurazioni significative riguardo la condizione fisica del suo capitano, Lionel Messi. Il CT ha dichiarato apertamente che il fuoriclasse "sta bene" e ha espresso il desiderio condiviso da tutta la squadra, e da lui stesso, di vederlo protagonista in campo. Scaloni ha voluto enfatizzare il ruolo insostituibile di Messi, un giocatore sempre presente anche nei momenti di difficoltà fisica, e ha sottolineato come il suo apporto sarà ancora più cruciale in questa edizione del torneo, dove l'Argentina si presenta con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2022 in Qatar.

Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico Scaloni ha lasciato intendere in modo inequivocabile la presenza di Messi nell'undici titolare, pur mantenendo un comprensibile riserbo sui restanti dettagli della formazione iniziale. Il CT ha spiegato che, al di là di schemi tattici predefiniti e dei nomi dei singoli giocatori, l'intera rosa è stata preparata per essere estremamente flessibile, pronta ad adottare diverse varianti di gioco a seconda delle specifiche situazioni che si presenteranno sul campo. "Affrontiamo il torneo con molto rispetto e molta illusione", ha affermato Scaloni, aggiungendo che il gruppo è percepito come tranquillo e coeso. Ha inoltre ribadito la consapevolezza dell'importanza della prima partita, ma ha anche saggiamente ricordato che il cammino complessivo nel torneo non si decide interamente nei primi novanta minuti di gioco.

La lezione del passato e la fiducia per l'esordio

Scaloni ha richiamato alla memoria la clamorosa sconfitta subita all'esordio nel precedente Mondiale in Qatar contro l'Arabia Saudita, un episodio che ha lasciato il segno. Ha però sottolineato come la tensione pre-partita sia sì la stessa, ma che la squadra ha compiuto un percorso di crescita significativo, acquisendo una maggiore capacità nella gestione della pressione. "Sappiamo che si tratta di sport, e l’importante è sapere che avremo dato tutto", ha dichiarato con fermezza. "Non diamo nulla per scontato, cercheremo di rendere le cose difficili al rivale", ha concluso il commissario tecnico argentino, trasmettendo un messaggio di grande determinazione, umiltà e consapevolezza delle sfide che attendono la sua formazione.

Messi in campo: allenamenti intensi e recupero completo

In vista dell'imminente e attesissima partita inaugurale, Lionel Messi ha partecipato a un allenamento intenso insieme al resto della squadra, mostrando una notevole e rassicurante condizione fisica e un'elevata concentrazione. L'attaccante dell'Inter Miami si è dedicato con particolare attenzione a esercizi specifici su corsa, tiri piazzati e alla preparazione atletica generale, tutti elementi cruciali per la sua prontezza agonistica al massimo livello. Dopo aver realizzato un gol su rigore nell'ultima amichevole pre-mondiale disputata contro l'Islanda, Messi ha espresso apertamente la sua piena soddisfazione per il suo stato fisico, dichiarando di sentirsi finalmente libero dai fastidi muscolari che lo avevano limitato nelle settimane precedenti.

Il capitano argentino aveva infatti dovuto saltare l'amichevole contro l'Honduras per recuperare da un affaticamento al bicipite femorale sinistro, ma ora appare pienamente recuperato, motivato e pronto a guidare la Selección nel cruciale match d'esordio contro l'Algeria, con l'obiettivo di iniziare al meglio la difesa del titolo.