Il calciomercato inizia a entrare nel vivo e diverse società impegnate nella prossima Serie B stanno già programmando la nuova stagione con grande attenzione. Tra le più attive c'è il Benevento, deciso a consegnare ad Antonio Floro Flores una rosa competitiva per il ritorno tra i cadetti.

I giallorossi hanno praticamente definito l'arrivo di Emanuele Schimmenti, attaccante in scadenza con il Potenza. Il classe offensivo lascia la Basilicata dopo una stagione positiva, chiusa con 4 gol e 6 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C. Non solo attacco, però: il Benevento è pronto ad accogliere nuovamente Andrea Ceresoli dall'Atalanta.

Dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione, il terzino tornerà momentaneamente a Bergamo prima di trasferirsi a titolo definitivo in Campania. Per la difesa resta inoltre vivo il nome di Marco Bellich della Juve Stabia, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato.

Serie C: il Catania alla ricerca del mister

In Serie C, movimenti importanti a Catania, dove la priorità è la scelta del nuovo allenatore. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo contatto con Fabio Caserta e la giornata del 23 giugno potrebbe risultare decisiva per capire se esistano le condizioni per raggiungere l'accordo definitivo. Sullo sfondo resta comunque la candidatura di Emilio Longo, reduce da una stagione particolarmente positiva sulla panchina del Crotone.

Grande fermento anche in casa Salernitana. Dopo i rinnovi del direttore sportivo Faggiano e del tecnico Serse Cosmi, il club granata è al lavoro per costruire una rosa ambiziosa. In attacco il nome più caldo è quello di Cosimo Patierno, mentre tra i profili seguiti figurano anche Andrea Cagnano, Michele D'Ausilio, Alessio Tribuzzi e il giovane difensore Lorenzo Tosto. Da valutare inoltre il futuro di Andrea Ferraris e soprattutto quello di Facundo Lescano, la cui eventuale cessione potrebbe diventare centrale nelle strategie di mercato della società.

Novità infine anche per l'Audace Cerignola, che ha ufficializzato Raimondo Catalano come nuovo allenatore. Il tecnico arriva dopo la promozione ottenuta con il Savoia e avrà il compito di guidare i pugliesi nella nuova avventura professionistica. Le prossime settimane promettono sviluppi importanti: il mercato è appena iniziato, ma le grandi manovre sono già entrate nel vivo.