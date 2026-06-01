Per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, il successo nello sport e nella vita passa soprattutto da un equilibrio tra determinazione e passione. "Testa e cuore fanno davvero la differenza in ogni percorso della vita, nello sport come in qualsiasi altro ambito", ha spiegato l’allenatore bianconero.

Nel corso dell’intervista rilasciata ai giovani tifosi coinvolti nel progetto Junior Reporter, pubblicato sui canali social del club, Spalletti ha anche riflettuto sul valore delle sconfitte e sul loro significato formativo: "Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente - è una delle risposte date dall'allenatore bianconero ai piccoli tifosi che si sono trasformati in giornalisti per un giorno nel programma Junior Reporter pubblicato sui social del club - ma se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione, vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa".

Ripercorrendo la propria infanzia, il tecnico ha raccontato anche i sogni che coltivava da bambino: "diversi sogni, il più grande era fare il pilota d'aereo".

Infine, Spalletti ha condiviso la sua visione di felicità, legata più agli altri che a se stessi: "Non è quella che proviamo noi stessi, ma quella che riusciamo a dare alle persone che abbiamo vicino: quando torno a casa dopo una vittoria penso ai sorrisi dei bambini che ho visto felici, sono immagini che restano dentro molto più di qualsiasi risultato".