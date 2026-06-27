La Francia ha dimostrato la sua netta superiorità, imponendosi con un perentorio 4-1 sulla Norvegia e assicurandosi il primo posto nel girone I dei Mondiali di calcio. L'incontro, disputato nella cornice di Boston, ha visto la nazionale transalpina dominare la partita fin dalle prime battute, stabilendo un controllo inequivocabile che l'ha portata a chiudere il primo tempo con un rassicurante vantaggio di 3-1. Questa vittoria non solo consolida la posizione della Francia, ma la proietta verso la fase a eliminazione diretta con un percorso a punteggio pieno, rafforzando le sue ambizioni di successo nel torneo.

Il vero protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio Ousmane Dembelé, la cui performance eccezionale ha illuminato il campo. L'attaccante francese ha siglato una memorabile tripletta nei primi trentadue minuti di gioco, dimostrando una straordinaria efficacia e precisione sotto porta. Ha aperto le marcature al 7° minuto, per poi raddoppiare al 20° e completare il suo personale tris al 32°. Queste tre reti hanno indirizzato la partita in modo decisivo, mettendo la Francia in una posizione di netto vantaggio. La Norvegia, dal canto suo, ha tentato di reagire e ha trovato il gol del momentaneo 1-1 al 21° minuto con Aasgard. Tuttavia, la squadra norvegese è scesa in campo priva della maggior parte dei suoi titolari, inclusa la stella Haaland, e non è riuscita a contenere la travolgente superiorità tecnica e tattica degli avversari.

La ripresa: Maignan para un rigore e Doue sigilla il risultato

Il secondo tempo ha visto la Francia gestire con sapienza il ritmo della partita, mantenendo il controllo del gioco. Un momento chiave si è verificato in avvio di ripresa, quando il portiere francese Maignan si è reso protagonista di un intervento decisivo, parando un calcio di rigore calciato da Larsen. Questo salvataggio ha negato alla Norvegia la possibilità di riaprire la gara e di ridurre lo svantaggio, mantenendo intatto il margine di sicurezza per i transalpini. Poco dopo, al 49° minuto, è stato Doue a chiudere definitivamente i conti, segnando la quarta rete per la Francia e fissando il risultato finale sul 4-1, a conferma della netta vittoria.

Il percorso trionfale della Francia nel girone

Con questa convincente affermazione, la Francia conclude il suo percorso nel girone a punteggio pieno, un risultato che sottolinea la sua solidità e le sue chiare ambizioni nel prestigioso torneo mondiale. Il successo contro la Norvegia, ottenuto senza incontrare particolari difficoltà, rafforza ulteriormente le aspettative sulla squadra francese in vista della cruciale fase a eliminazione diretta. La Norvegia, d'altra parte, ha pagato a caro prezzo le numerose assenze tra le sue fila e non è riuscita a opporre una resistenza efficace alla superiore qualità e organizzazione di gioco degli avversari, chiudendo così la sua avventura nel girone con una sconfitta.