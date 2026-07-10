Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e iniziando dalla Roma ha detto: "La società giallorossa ha capito che fra Garnacho e il Chelsea siamo più o meno ai titoli di coda e nella Capitale c'é un amico del sudamericano che lo sponsorizza, Paulo Dybala. Fra i due calciatori argentini c'é un bel rapporto e Garnacho insieme alla compagna, recentemente è stato visto proprio nella città eterna. Quindi questa è una traccia che dobbiamo tenere sotto controllo, perché a cavallo del week-end e l'inizio della prossima settimana potrebbero esserci dei movimento da seguire con attenzione.

Non è detto peraltro che l'eventuale richiesta del Chelsea di acquisire Garnacho a titolo definitivo venga scartata dalla Roma, che magari dirigerebbe i soldi che aveva stanziato per Greenwood sull'argentino".

Pedullà: 'Jashari piace all'Atalanta ma l'ultima parola spetta al Milan, Inter-Chalobah valutazioni in corso'

Sulle milanesi poi Pedullà ha detto: "L'Atalanta aspetta la decisione del Milan e soprattutto dell'entourage di Jashari per quanto riguarda il futuro del centrocampista croato. Se dovesse esserci il via libera, Giuntoli sarebbe anche pronto a fare un'offerta importante però l'ultima parole spetta ai rossoneri. Credo che per Amorim non lo ritenga però un intoccabile. Il Como non è su Chalobah ma anche l'Inter, dopo averlo inseguito per diversi anni, sta ragionando se prenderlo o meno.

Questo perché i nerazzurri stanno valutando se la richiesta di 35 che possono diventare anche 38 milioni di euro da parte del Chelsea non sia eccessiva. In fondo sul mercato ci sarebbe anche Lucumi, che piace anche alla Juventus e che ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro che scade peraltro fra qualche giorno".

Juventus, Pedullà: 'Tanti nomi come Luiz difficili da piazzare'

Parlando della Juventus poi il giornalista ha detto: 'La società si è congedata da Modesto e vorrei tanto domandare ai supporter bianconeri se qualcuno si è mai accorto della presenza del francese. Quindi dopo Comolli fuori dalla Continassa un altro dirigente che fondamentalmente da quando è arrivato non ha dato alcun tipo di contributo.

Qualche giorno fa avevo parlato anche dei rischi che correva Chiellini: ora all'ex difensore è stato affidato un ruolo diverso, che i tifosi dovranno stabilire se rappresenterà una promozione o un ridimensionamento per il toscano. Poi c'è da parlare di quei calciatori che nonostante lo sconto, non interessano a nessuno e che possono mettere in difficoltà Spalletti. Nomi? Douglas Luiz per esempio, che ad oggi non ha mercato. Stessa cosa per Joao Mario o Arthur, per non parlare di gente come Openda e Milik, che ha persino un altro anno di contratto".

Napoli, Pedullà fa il punto

Pedullà ha concluso: "Napoli? Ci saranno poche notizie sui partenopei finché Manna non chiuderà almeno 7-8 cessioni. Poi bisognerà capire anche il futuro di qualche big ma credo che De Laurentiis sia comprensibile quando chiede di vedere le uscite prima di affondare il colpo sugli acquisti.

Poi è normale che ci siano già delle idee in corso come Zeballos, che è stato bloccato, come Dodò, che però non aspetterà a vita i partenopei. Occhio anche al difensore centrale, ma per registrare un'entrata tipo quella di Gatti, che costa 25 milioni di euro, bisognerà prima vedere un top andare via".