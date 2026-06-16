La federazione calcistica tunisina ha annunciato l'esonero di Sabri Lamouchi dalla guida della nazionale maggiore. La decisione è stata ufficializzata dopo una serie di risultati non soddisfacenti nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Al suo posto è stato nominato Hervé Renard, tecnico francese con una lunga esperienza internazionale.

La scelta di interrompere il rapporto con Lamouchi è maturata dopo attente valutazioni da parte della federazione, che ha deciso di affidare la panchina a Renard per rilanciare le ambizioni della Tunisia nel percorso di qualificazione.

La federazione tunisina ha dichiarato in una nota ufficiale: "Ringraziamo Lamouchi per il lavoro svolto e auguriamo a Renard il massimo successo".

Il profilo di Hervé Renard

Hervé Renard, nuovo commissario tecnico della Tunisia, è noto per aver guidato diverse nazionali africane, tra cui la Costa d’Avorio e il Marocco, ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni continentali. La sua esperienza e la conoscenza del calcio africano sono state determinanti nella scelta della federazione tunisina, che punta su di lui per dare una svolta al cammino della squadra verso i Mondiali.

Renard avrà il compito di ricompattare il gruppo e di lavorare su un progetto tecnico che possa valorizzare i talenti locali e migliorare le prestazioni della nazionale nelle prossime sfide di qualificazione.

Il contesto delle qualificazioni mondiali

La Tunisia si trova in una fase delicata del percorso di qualificazione ai Mondiali, con la necessità di recuperare terreno rispetto alle dirette concorrenti. La federazione ha scelto di intervenire tempestivamente per evitare ulteriori passi falsi e mantenere vive le speranze di partecipazione alla fase finale del torneo.

L’arrivo di Renard rappresenta un segnale forte di rinnovamento e di fiducia nelle capacità di un tecnico che ha già dimostrato di saper gestire situazioni complesse e di ottenere risultati importanti con le nazionali africane.