La federazione tunisina ha ufficializzato l'esonero del commissario tecnico Sabri Lamouchi. La decisione è stata presa a seguito della pesante sconfitta per 5-1 subita dalla nazionale contro la Svezia nella partita d'esordio ai Mondiali di calcio 2026. L'annuncio, comunicato in diretta televisiva nazionale, sottolinea l'urgenza e la rilevanza del cambiamento alla guida tecnica.

Per sostituire Lamouchi, la Tunisia ha scelto il francese Hervé Renard. Renard è un allenatore di fama internazionale, noto per aver condotto l'Arabia Saudita a una sorprendente vittoria contro l'Argentina durante i Mondiali del 2022 in Qatar.

Successivamente, ha ricoperto il ruolo di selezionatore della nazionale femminile francese. La sua nomina è vista come l'inizio di un nuovo progetto tecnico a lungo termine per la nazionale tunisina, indipendentemente dai risultati immediati che la squadra conseguirà nel torneo in corso.

Il contesto della decisione federale

La severa sconfitta contro la Svezia ha generato un'ampia ondata di critiche da parte dei tifosi e ha intensificato la pressione sull'intera struttura federale e sullo staff tecnico. La federazione ha quindi optato per un intervento immediato, puntando sull'esperienza e il carisma di un allenatore come Renard. L'obiettivo dichiarato è quello di avviare un percorso di rilancio e stabilizzazione per il calcio tunisino, con una visione che si estende ben oltre la fase attuale della competizione mondiale.

Hervé Renard: un profilo di esperienza per il futuro

Con un curriculum che vanta la guida di diverse nazionali, tra cui Marocco e Arabia Saudita, Hervé Renard porta con sé un significativo bagaglio di competenza e leadership. La proposta della federazione tunisina per Renard non si limita alla gestione del torneo in corso, ma si configura come un incarico strategico volto a pianificare e costruire il futuro della nazionale. Questo cambio di rotta arriva in un momento particolarmente delicato per la Tunisia, che ora è chiamata ad affrontare le restanti sfide dei Mondiali 2026 con una nuova guida tecnica, con l'ambizione di superare l'iniziale difficoltà e di gettare le basi per successi futuri.