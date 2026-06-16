Il Sassuolo Calcio ha ufficializzato un nuovo assetto dirigenziale che segna un importante passaggio generazionale ai vertici del club. Veronica Squinzi è stata nominata amministratore delegato e direttore generale della società. Contestualmente, suo fratello Marco Squinzi assume la carica di vicepresidente e consigliere. Questi cambiamenti avvengono a seguito dell’uscita di Giovanni Carnevali, che ha lasciato il club neroverde per un nuovo incarico alla Juventus.

La nuova governance e i ruoli strategici

La decisione relativa a queste nomine è stata presa durante l’ultima assemblea della Mapei spa, la società proprietaria del club.

In tale occasione, è stata confermata anche la posizione di Carlo Rossi come presidente del consiglio di amministrazione. Veronica Squinzi raccoglie così l’eredità dirigenziale lasciata da Carnevali, assumendo un ruolo di primo piano nella gestione del club. Marco Squinzi, dal canto suo, entra in modo stabile e significativo nell’organigramma societario, rafforzando la presenza della famiglia Squinzi ai vertici del Sassuolo.

Continuità nell'area sportiva e l'esperienza di Veronica Squinzi

Per quanto concerne l’attività prettamente sportiva, il club ha garantito continuità confermando Francesco Palmieri nel ruolo di direttore sportivo. Questa scelta assicura stabilità nella gestione tecnica e nelle strategie legate al campo.

Il nuovo assetto dirigenziale, che vede Veronica e Marco Squinzi assumere ruoli chiave nella governance, riflette una chiara visione per il futuro del Sassuolo.

Veronica Squinzi porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del contesto societario. Ricopre già ruoli di rilievo all’interno del gruppo Mapei, dove è amministratore delegato e direttore dello sviluppo globale. Inoltre, è stata vicepresidente del Sassuolo Calcio dal 2019, il che sottolinea la sua lunga e consolidata presenza all'interno della struttura del club neroverde, garantendo una transizione fluida e informata.