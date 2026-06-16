Il Milan ha ufficializzato la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il club rossonero ha annunciato la guida tecnica affidata al portoghese tramite una nota, senza specificare la durata del contratto. Amorim assume così le redini della squadra con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e rinnovamento.

La società ha evidenziato come, nel corso della sua carriera, Amorim abbia sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco. Il tecnico ha inoltre dimostrato una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita, aspetti che sottolineano la fiducia riposta nelle sue competenze e nella sua filosofia di gioco.

Un profilo per il futuro rossonero

La scelta di Amorim conferma la volontà del Milan di puntare su un tecnico capace di proporre un calcio propositivo e di lavorare sulla crescita dei giovani. Il portoghese si è distinto per la sua abilità nel costruire squadre organizzate e competitive, valorizzando il talento emergente e adottando soluzioni tattiche innovative. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nella strategia di sviluppo del club, mirata a consolidare la propria presenza ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Dettagli contrattuali e obiettivi

Il contratto di Amorim con il Milan ha una durata di due anni, con un'opzione per una terza stagione. L'accordo prevede un compenso di 3,2 milioni di euro a stagione.

Sono state incluse anche importanti clausole legate ai risultati sportivi: un bonus di 500.000 euro in caso di qualificazione alla Champions League e uno da 1 milione di euro per la vittoria dello Scudetto. Questi dettagli riflettono la fiducia del club nelle capacità del tecnico e la volontà di legare i risultati economici agli obiettivi sportivi.

L'ufficializzazione di Rúben Amorim segna l'inizio di una nuova fase per il Milan, che si affida a un tecnico giovane ma già affermato per guidare la squadra verso nuovi traguardi.