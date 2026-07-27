Il caso Pirlo continua a scuotere il mondo del calcio italiano, generando polemiche e incertezze sulla panchina della Nazionale. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso con fermezza il proprio disappunto per la gestione della vicenda, che ha visto Andrea Pirlo rinunciare alla possibilità di diventare commissario tecnico degli Azzurri. Abodi ha dichiarato che la rinuncia «si commenta da sola», aggiungendo: «Avremmo voluto che tutto si concludesse in modo differente, purtroppo non si è manifestata né una comunione di intenti e neppure la giusta tempestività… adesso dobbiamo recuperare una brutta figura».

Le sue parole sottolineano la necessità di un cambio di passo nella gestione delle questioni federali e nella scelta delle figure chiave per il rilancio della Nazionale.

Nel frattempo, il presidente federale Giovanni Malagò ha scelto di non affrettare la decisione sul nuovo commissario tecnico. «Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia», ha affermato, evidenziando l’importanza di un confronto ampio e strutturato prima di procedere con la nomina. Malagò ha inoltre sottolineato la necessità di investire con maggiore impegno nella formazione e nella cultura sportiva dei giovani, con l’obiettivo primario di rilanciare la credibilità agonistica dell’Italia a livello internazionale.

La crisi federale e il futuro dei dirigenti

La situazione resta complessa anche per quanto riguarda la dirigenza federale. Paolo Maldini e Leonardo, che avevano individuato in Andrea Pirlo la figura ideale per guidare la Nazionale, si trovano ora a dover valutare il proprio futuro dopo il "no" categorico di Malagò. La motivazione del veto è legata al presunto legame di Pirlo con un sito di scommesse russo. Entrambi i dirigenti avevano già incassato i rifiuti di altri tecnici di spicco come Ancelotti e Guardiola, rendendo la ricerca di un nuovo allenatore particolarmente ardua. Il presidente federale è impegnato in una serie di incontri cruciali con i rappresentanti delle varie componenti del calcio italiano, in vista di un importante Consiglio Federale che si preannuncia denso di decisioni.

La crisi aperta dalla mancata nomina di Pirlo potrebbe dunque portare a ulteriori cambiamenti anche a livello dirigenziale, con Maldini e Leonardo che potrebbero valutare seriamente le dimissioni. Nel frattempo, si fanno strada diverse ipotesi per la guida tecnica: tra i nomi più quotati figurano Roberto Mancini e Antonio Conte come possibili nuovi CT, mentre la candidatura di Raffaele Palladino rimane sullo sfondo. Per quanto riguarda la dirigenza, prende sempre più corpo l’ipotesi di Giorgio Chiellini per un ruolo chiave, con Claudio Ranieri in secondo piano. La situazione rimane estremamente fluida e non sono escluse sorprese nelle prossime ore, mentre Malagò tenta di far rientrare lo stato di crisi.

Solidarietà internazionale e le prospettive future

La vicenda ha avuto un’eco significativa anche all’estero, con l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, che ha espresso pubblicamente solidarietà ad Andrea Pirlo. In una lettera postata sul canale Telegram dall’ambasciata russa, Paramonov ha sottolineato il contributo straordinario di Pirlo allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo. L’ambasciatore ha inoltre criticato l’atteggiamento dell’establishment italiano nei suoi confronti, definendolo da molti «pseudo-democratico» e manifestando rammarico per l'ostracismo subito dall'ex calciatore proprio nel suo Paese.

La Federazione si trova ora davanti alla complessa necessità di ricostruire credibilità e unità, sia all’interno delle proprie strutture sia verso l’esterno, per ristabilire la fiducia. Le prossime decisioni saranno determinanti per il futuro della Nazionale e per il rilancio complessivo del calcio italiano a livello internazionale, in un momento di grande incertezza e attesa.