Un atteso derby italiano apre il cammino di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi nel primo turno dell'Atp 500 di Washington. L'incontro, in programma lunedì 27 luglio, segna il rientro in campo di Musetti dopo un periodo di stop forzato a causa di un infortunio. La sfida si svolgerà sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park, nella capitale statunitense, e sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con opzioni di streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

Per Lorenzo Musetti, tennista carrarino, si tratta del primo match ufficiale dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazionali d’Italia.

L'infortunio lo ha costretto a saltare due importanti appuntamenti come il Roland Garros e Wimbledon. Il suo ritorno è quindi particolarmente atteso per valutare le sue condizioni fisiche e la sua forma. Il vincitore di questo confronto affronterà agli ottavi di finale uno tra Svajda e Vukic.

Dall'altra parte della rete, Matteo Arnaldi arriva a Washington forte di un buon risultato ottenuto sulla terra rossa di Umago, dove ha raggiunto i quarti di finale prima di arrendersi in tre set a Damir Dzumhur. Il tennista ligure cercherà di mettere in difficoltà Musetti e di avanzare nel prestigioso torneo americano.

Musetti-Arnaldi: orario e precedenti diretti

Il match tra i due azzurri è fissato per lunedì 27 luglio, con inizio previsto intorno alle ore 18:30 italiane.

L'incontro sarà il secondo in programma sul John Harris Stadium, subito dopo la partita tra Tabilo e Griekspoor, che inizierà dalle 17:00 ora locale.

I precedenti diretti tra Musetti e Arnaldi mostrano un chiaro vantaggio per il tennista di Carrara. Il bilancio ufficiale registra quattro vittorie a zero per Musetti, che si è imposto in tutti i confronti finora disputati. L'ultimo di questi risale agli Australian Open, dove Lorenzo superò Arnaldi in quattro set al primo turno. Altre fonti indicano un parziale di tre vittorie a zero per Musetti, con l'ultimo successo ottenuto al primo turno degli US Open dello scorso anno. Indipendentemente dal numero esatto, il dato conferma il dominio di Musetti negli scontri diretti ufficiali.

Dove seguire il match e dettagli sul torneo

La copertura televisiva esclusiva del derby Musetti-Arnaldi sarà garantita da Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming live tramite le piattaforme Sky Go e NOW, accessibili anche da dispositivi mobili tramite le rispettive app.

Il Mubadala Citi DC Open, torneo Atp 500, si svolge sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center. Il montepremi complessivo del torneo è significativo, con premi in denaro e punti ATP assegnati in base al progresso dei tennisti:

Primo turno: $19.260 (0 punti)

(0 punti) Secondo turno: $36.115 (50 punti)

(50 punti) Quarti di finale: $67.655 (100 punti)

(100 punti) Semifinale: $132.425 (200 punti)

(200 punti) Finalista: $248.480 (330 punti)

(330 punti) Vincitore: $461.835 (500 punti)

L'attesa per questo primo turno è palpabile, non solo per l'importanza del torneo, ma anche per osservare il rientro di Musetti e la performance di Arnaldi, entrambi desiderosi di lasciare il segno nell'Atp 500 di Washington.