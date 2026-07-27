Cristiano Ronaldo cambia ruolo e si prepara a una nuova sfida lontano dal terreno di gioco. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il campione portoghese debutterà come produttore esecutivo e attore in una nuova serie televisiva britannica dedicata al calcio.

Il debutto sul set

A 41 anni Ronaldo, che non ha mai nascosto la passione per il cinema e il desiderio di intraprendere una carriera da attore, sembra quindi guardare già oltre il calcio giocato.

La serie si intitolerà "Day 1s" e racconterà la storia di Stanley Dalton, un potente procuratore attivo in Premier League interpretato da Damian Lewis, noto per i ruoli in "Homeland" e "Billions".

Nel cast dovrebbe figurare anche Thierry Henry, ex attaccante francese e leggenda dell'Arsenal.

Un progetto di grande interesse

Secondo una fonte interna alla produzione citata dal Sun, "è probabile si scateni una guerra di offerte tra le piattaforme di streaming" per assicurarsi i diritti del debutto da attore di Ronaldo.

La stessa fonte ha spiegato: "L'alto livello delle personalità coinvolte, per non parlare del cast, fa sì che si tratti di un progetto prestigioso, sebbene sorprendente per Ronaldo, che si cimenta per la prima volta su un set drammatico".

Il calcio inglese protagonista

La produzione arriva in un momento di crescente interesse internazionale verso il calcio britannico, soprattutto negli Stati Uniti.

"Dopo i Mondiali, c'è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico. È un interesse che è in crescita da tempo, anche grazie a programmi come Ted Lasso. Questa però non è una sitcom. È decisamente una serie drammatica, con alcuni elementi comici, e vanta nomi di spicco nel cast", ha raccontato la fonte.

Per Ronaldo si tratta dunque di una nuova esperienza professionale, che lo porta per la prima volta davanti alla macchina da presa in un ruolo drammatico.