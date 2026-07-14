Daniele Adani si conferma al centro delle discussioni in occasione della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. L’ex difensore, ora commentatore tecnico Rai, è stato nuovamente criticato per il suo approccio alle telecronache, giudicato troppo schierato a favore dell’Argentina e caratterizzato da toni eccessivi. Le polemiche si sono acuite dopo la vittoria dell’Argentina sulla Svizzera (3-1 ai supplementari), con numerose reazioni negative sui social. Tra i critici spicca Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che su X ha scritto: “Belli i Mondiali.

Ma se non ci fosse sempre Adani con le sue urla a coprire l’evento potremmo goderceli un po’ meglio”. Un pensiero ampiamente condiviso dagli utenti, infastiditi dall’enfasi e dal coinvolgimento emotivo del commentatore, specie nelle gare dell’Argentina.

Il dibattito sullo stile Adani

Non tutti, però, condividono tali riserve. Alessandro Antinelli, giornalista Rai, ha replicato a un tweet critico, sottolineando: “1900 like sono una porzione del mondo reale. Poi c’è il mondo reale e a molti Adani piace”. Questa posizione evidenzia una chiara divisione nel pubblico: tra chi apprezza passione e competenza tattica di Adani e chi preferisce uno stile più sobrio e meno coinvolgente. La sua figura è elemento costante di discussione nelle principali partite internazionali.

La capacità di suscitare emozioni forti, positive e negative, lo rende uno dei personaggi più discussi della televisione sportiva italiana, incarnando un stile divisivo.

Enfasi, competenza e il dilemma della finale

Lo stile di Adani unisce competenza tattica a una marcata enfasi emotiva, evidente nelle gare dell’Argentina e nelle giocate di Lionel Messi. Il suo approccio, spesso paragonato a un coro da ultras, ha generato tensioni in cabina, come l’episodio contro Capo Verde, dove Alberto Rimedio dovette intervenire per moderare i toni. Il confronto con telecronisti storici come Bruno Pizzul evidenzia la differenza tra una narrazione pacata e la carica emotiva di Adani, capace di evocare le atmosfere delle “notti magiche”.

Tuttavia, questa forza comunicativa è anche un limite: molti spettatori si trovano spesso costretti ad abbassare il volume della televisione. Resta da vedere se, per la finale dei Mondiali, la Rai affiderà la telecronaca ad Adani, considerando l’assenza dell’Italia e la preferenza del pubblico per un commento più neutro.