Il mercato continua a intrecciare i destini delle grandi del calcio italiano. Juventus e Inter, infatti, potrebbero ritrovarsi presto una contro l'altra nella corsa a John Stones, difensore inglese svincolato e considerato un'occasione di altissimo livello. Parallelamente il Milan è al lavoro per rinforzare il centrocampo e avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders, vecchia conoscenza al Manchester City.

Stones divide Juventus e Inter: sarà una corsa a due

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, su John Stones non ci sarebbe soltanto l'Inter. Anche la Juventus avrebbe infatti inserito il centrale inglese tra le priorità per rafforzare il reparto arretrato.

La dirigenza bianconera è alla ricerca di un difensore di esperienza e affidabilità, capace di guidare la retroguardia e garantire leadership nelle competizioni più importanti. Stones risponde perfettamente a questo identikit: oltre al valore tecnico, il classe 1994 rappresenta infatti un'opportunità di mercato particolarmente interessante essendo attualmente svincolato. La sensazione è che la corsa al difensore possa trasformarsi in un vero e proprio duello tra bianconeri e nerazzurri, con la trattativa destinata a decidersi soprattutto sul piano economico. L'entourage del giocatore, infatti, avrebbe progressivamente ridotto le proprie richieste rispetto ai circa sei milioni di euro d'ingaggio domandati nello scorso inverno, elemento che potrebbe favorire l'accelerazione decisiva da parte del club disposto a soddisfare più rapidamente le condizioni del calciatore.

Il Milan pensa a Reijnders, ma il City non fa sconti

Nel frattempo anche il Milan continua a muoversi per rinforzare il centrocampo con un innesto di qualità. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe rimesso nel mirino Tijjani Reijnders, valutando la possibilità di riportare in Italia il centrocampista olandese. Dopo appena una stagione in Premier League, il classe 1998 non verrebbe considerato un elemento imprescindibile dal Manchester City e una sua partenza non sarebbe esclusa. L'eventuale operazione, però, si presenta particolarmente complessa dal punto di vista economico. Il club inglese, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di registrare una minusvalenza significativa e chiederebbe una cifra non troppo distante dai 54 milioni di euro investiti per acquistare il giocatore nel 2025.