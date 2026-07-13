Il Milan ha inaugurato la nuova stagione sotto la guida del tecnico portoghese Rubén Amorim. Il primo allenamento a Milanello, alla presenza del proprietario Gerry Cardinale, ha segnato l'avvio di un progetto ambizioso: riportare il club in Champions League con un calcio propositivo e divertente. Nonostante l'entusiasmo per il nuovo corso, il futuro di Rafael Leão appare sempre più lontano dal progetto rossonero.

L'inizio dell'era Amorim

Il raduno rossonero ha visto Amorim rivolgersi ai giocatori con un messaggio di apertura e disponibilità. Le sue parole, cariche di entusiasmo, hanno delineato il tono del nuovo corso: “Ragazzi, dovreste introdurmi voi allo staff perché li conoscete meglio di me.

Sono veramente contento di essere qui, davvero orgoglioso. Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione. Per ogni discussione con altri giocatori vi difenderò, se avrete ragione. Ok, tutto qui. Cominciamo, grazie”. Un clima di motivazione per un nuovo ciclo.

Il futuro incerto di Rafael Leão

Nonostante il valore tecnico di Rafael Leão, le sue dichiarazioni di fine stagione hanno creato un punto di rottura con il club. Il giocatore ha espresso il desiderio di trasferirsi in Premier League o Liga, ma finora non sono arrivate offerte concrete. Anche l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita resta da valutare, rendendo le strade tra il numero dieci e il Milan sempre più distanti.

Il club sta costruendo il futuro attorno ad Amorim, con Cardinale sempre più presente e coinvolto nella gestione. I primi due acquisti, Mario Gila e Gonçalo Ramos, sono già a Milanello, pronti a integrarsi nel nuovo progetto.

Analisi e prospettive

Alcune analisi suggeriscono che l'arrivo di Amorim avrebbe potuto favorire la permanenza di Leão, grazie al ritorno alla sua posizione preferita nel tridente offensivo. Tuttavia, le quote di mercato indicano una minore probabilità della sua permanenza rispetto ad altre destinazioni come Arsenal, Galatasaray o club sauditi. La difficoltà di ricomporre un rapporto incrinato è evidente. Anche se un dialogo tra Amorim e Leão possa esserci stato, ristabilire una piena intesa dopo tensioni pubbliche non è semplice, rendendo il futuro del giocatore al Milan incerto.