L'arbitro inglese Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro dall'arbitraggio internazionale, concludendo una carriera ventennale dopo aver diretto la sua ultima partita ai Mondiali disputati negli Stati Uniti, Messico e Canada. La decisione, maturata all'età di quarantasette anni, è stata motivata dall'intensa pressione e dalla costante attenzione mediatica che gravano sugli ufficiali di gara. Nel corso della sua lunga e distinta carriera, Taylor ha arbitrato ben 831 partite, di cui 432 nella prestigiosa Premier League, affermandosi come uno dei fischietti più riconosciuti a livello globale.

L'ultima sfida diretta da Taylor lo ha visto in campo per l'incontro tra Spagna e Portogallo, vinto 1-0 dagli spagnoli, poi laureatisi campioni del mondo. La sua presenza sui palcoscenici internazionali è stata costante: era stato selezionato dalla FIFA per i Mondiali del 2022 e del 2026, e dalla UEFA per gli Europei del 2020 e del 2024. In particolare, durante Euro 2020, Taylor ricevette elogi per la sua gestione dei drammatici momenti seguiti al grave malore che colpì Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia. Tuttavia, la sua carriera è stata anche segnata da episodi controversi, come la finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia. In quell'occasione, le sue decisioni scatenarono l'ira dei tifosi romanisti e dell'allenatore José Mourinho, che lo definì una "vergogna" e lo affrontò nel parcheggio dello stadio, ricevendo una squalifica di quattro turni dalla UEFA.

L'arbitro e la sua famiglia furono inoltre oggetto di insulti da parte dei tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest, mentre facevano ritorno a casa.

Una carriera ai massimi livelli

Nel suo percorso professionale, Anthony Taylor ha diretto tutte le principali finali delle competizioni calcistiche inglesi. Tra queste spiccano le finali di FA Cup nel 2017 e nel 2020, la finale di League Cup e il Community Shield nel 2015, oltre alla finale playoff di Championship nel 2018. A livello internazionale, la sua presenza è stata altrettanto significativa: è stato inserito nella lista FIFA International per quattordici anni, partecipando a due Mondiali (2022 e 2026), due Europei (2020 e 2024) e due FIFA Club World Cup (2022 e 2025), dimostrando una costante eccellenza nel suo ruolo.

In un comunicato ufficiale rilasciato in occasione del suo ritiro, Taylor ha espresso le sue riflessioni sulla sua lunga esperienza: "Officiare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e l'attenzione costante. È arrivato il momento di fare un passo indietro e guardare avanti alla prossima fase della mia carriera". Queste parole sottolineano il peso delle responsabilità e l'impegno richiesto a chi opera a questi livelli.

Il peso della pressione sugli arbitri

Il caso di Anthony Taylor riaccende i riflettori sulle difficoltà che gli arbitri di alto livello devono affrontare quotidianamente, spesso sottoposti a critiche feroci e a una pressione mediatica incessante.

La sua scelta di lasciare il campo dopo una carriera così prolungata evidenzia quanto il ruolo dell'arbitro sia diventato sempre più complesso e gravoso, non solo dal punto di vista tecnico e regolamentare, ma anche da quello umano e psicologico. Taylor lascia un'eredità fatta di professionalità e dedizione, ma anche di episodi che hanno profondamente segnato il rapporto, talvolta teso, tra arbitri, squadre e tifoserie, riflettendo le sfide intrinseche di una professione sotto costante scrutinio.